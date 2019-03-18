İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde

Yerel seçimlere az bir zaman kala yayınlanan yeni bir anketin sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'dan 1 puan önde.