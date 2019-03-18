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17:44 18 Mart 2019
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    Battal İlgezdi

    CHP'li İlgezdi'den partisine ve Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 40 senedir iktidar olamıyorsa önce kendisini eleştirmeli

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (723)
    0 42

    İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi, partisini ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İlgezdi, "Bu ülkede CHP, 40 senedir iktidar olmuyorsa önce kendisini eleştirmeli" ifadelerini kullandı.

    Battal İlgezdi
    © AA / Arşiv
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    CHP'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği İlgezdi, geçtiğimiz günlerde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluştu. 

    Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan İlgezdi, partisini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 

    İlgezdi'nin konuşmasından öne çıkan noktalar şu şekilde:

    "Bu ülkede CHP, 40 senedir iktidar olmuyorsa önce kendisini eleştirmeli. İktidarı eleştirirsin, ama iktidarı yanlışları ve doğruları da vardır. Siz bu ülkede 40 sene iktidarda değilsiniz, önce oturun kendinizi eleştirin muhalefet partisi olarak. Vatandaşın sorununu çözüyor musunuz? Gidiyor musun ayağına? Yok gitmiyorsun. Gitmediğin yer, tutmadığın el senin mi? Değil.

    'HAYIR EFENDİM, BU ÜLKEDE RESMEN DARBE OLMUŞTUR'

    (Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demesi) Sayın Genel Başkanım dedi ki 'kontrollü darbe.' Hayır efendim, ben onun gibi düşünmüyorum. Bu ülkede resmen darbe olmuştur, 240 tane şehit vardır. Ölümün olduğu yerde kontrol olur mu? Bunun adı darbedir.

    (Dönemin CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un, "16 Nisan'da yüzde 60-65 'hayır' çıkacak. 'Evet' çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi de yedi sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz' sözleri için) O yetmiyor, bir Konya milletvekili çıktı, dangalak. 'Atın bu adamı partiden' dedim. Atın kardeşim."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (723)
    Etiketler:
    Konuşma, açıklama, eleştiri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Battal İlgezdi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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