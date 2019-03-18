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17:43 18 Mart 2019
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    Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şube Başkanı İsmail Kırancı

    Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şube Başkanı Kırancı: Aleviler CHP'nin arka bahçesi değil, oylarımız da CHP'nin ipoteğinde değil

    İHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (723)
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    CHP’nin kendilerini arka bahçesi olarak gördüğünü ve seçimden seçime hatırladığını vurgulayan Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şube Başkanı İsmail Kırancı, "Alevi oyları kimsenin ipoteğinde değildir, CHP bizi arka bahçesi olarak görüyor, biz CHP’nin arka bahçesi değil, oylarımız da kimsenin tekelinde değil" ifadelerini kullandı.

    Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen basın toplantısına Cumhur İttifakı AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe ve MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
    © AA / Yasin Aras
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    "Alevi Kültür Dernekleri Türkiye genelinde 97 şubesi ve cemeviyle hizmet veren Türkiye'nin en büyük Alevi kuruluşudur. Önümüzde bir yerel seçim var, artık partiler adayların ideolojisine bakmadan onu aday gösteriyorlar, en sağdaki aday en soldaki partiden, en soldaki aday en sağdaki partiden aday oluyor. Bizlerden de oy vermemiz isteniyor. Ben sizlere sadece son 5 yılda yaşananları anlatacağım, sizlerden de değerlendirme yapmanızı istiyorum" diyen Kırancı, şu ifadeleri kullandı:

    "Yıllarca oy verdiğimiz, uğruna bedel ödeyip, mücadele ettiğimiz, peşlerinden koştuğumuz siyasiler bizleri seçimden seçime hatırlıyor, seçimler geçince de bizleri unutuyorlar. Bizi arka bahçeleri olarak görüyorlar. Biz kimsenin arka bahçesi değiliz. Alevilerin oyları da kimsenin ipoteğinde değildir. Genel seçimlerde CHP Aydın milletvekili adaylarına açık destek verdik, 40 yıldır da CHP'ye oy veriyoruz. Geçen 5 yıllık sürede CHP Aydın milletvekillerinden hiçbiri kurumumuzu ziyaret edip, kendilerine verilen destekten dolayı bırakın istek ve taleplerimizi sormayı, bir teşekkür etmeyi bile çok görmüşler, nezaket ziyaretine dahi gelmemiş, halimizi, hatırımızı bile sormamışlardır. Oy vermediğimiz ve desteklemediğimiz AK Parti ve MHP milletvekilleri ya da yöneticileri nezaket ziyaretine geldiğinde 'Bunlarla ne işleri var' diye hemen yakıştırma yaparlar. Bilsinler ki kimleri ağırlayacağımıza yönetim kurullarımız karar verir, ayrıca bizim kapımız da herkese açıktır."

    ‘ANAHTAR DAHİ YÖNETİMDE YOKTUR'

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    © Fotoğraf : sozcu.com.tr
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    Konuşmasında CHP'li belediyelerin Alevilere yönelik yapmadığı hizmetler ve cemevlerinin durumlarıyla ilgili bilgi veren ve eleştirilerde bulunan Kırancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şimdi sizlere bir de yerel yönetimleri anlatayım. Komşumuz İzmir ilinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir cemevi vardır ancak adı kültür merkezidir. Bir türlü cemevi yazdıramıyoruz. Cem yapılırken, yemek verilirken büyükşehir belediyesine dilekçe verilip, izin alındıktan sonra görevli gelip kapıyı açıyor, anahtar dahi yönetimde yoktur. İşte Selçuk ilçesi hemen yakınımızdadır, gidip sorabilirsiniz. Bu konuda İzmir Alevi Dernekleri'nin açıklaması her yerde, internette mevcuttur, okuyabilirsiniz. Hatırlıyorsunuz, çok değil 5 yıl önce, 2014 yerel seçimlerinden önce, o zaman Aydın Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Özlem Çerçioğlu bize bulunduğu vaatte göreve geldiğinde 6 ay içinde cemevinin açılışının yapılacağını taahhüt etmişti. 5 yıl geçti, Özlem Çerçioğlu sözünü tutmadı, yine bir seçim geldi, yine aynı boş vaatler. Sorunlar bunlarla bitmiyor."

    ‘SIRA ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ'NE VE ÜYELERİNE GELİNCE 'BİZ HÜKÜMET DEĞİLİZ' DİYORLAR'

    Cami, kuran, cemaat
    © AA /
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    Didim Cemevi'nin belediye olan sorunlarının yıllarca verilen mücadeleye rağmen çözülemediğini belirten Kırancı, "Aydın ilindeki diğer cemevlerinde de benzer sorunlar devam etmektedir ve çözülmemektedir. Hem CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır hem de Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz'a defalarca bildirmemize rağmen üyelerimizden ihtiyaç sahibi Turan Yiğit'e bir simit arabası bile alınamamış, belediye ile olan basit bir sorunu bile çözülememiştir. Böyle basit sorunlar çözülemezken doğal olarak hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinden gerekli ve zorunlu hizmetler de alınamamıştır. İşlerine gelenin işini görüyorlar, işlerini yapıyorlar ama sıra Alevi Kültür Dernekleri'ne ve üyelerine gelince 'Biz hükümet değiliz' diyorlar. Oysa hem İzmir hem de Aydın'da hem büyükşehir belediyelerinde hem de ilçe belediyelerinde bal gibi bulunduğumuz şehirlerin hükümetisiniz. İsteseydiniz bütün cemevlerinin inşaatını yapar, açılışlarını gerçekleştirirdiniz. Hatta tapularını bile verirdiniz. Siz verdiniz ya da vermek istediniz de engel olan mı çıktı?" diye ekledi.

    "Basında hakkınızda açılan görevi kötüye kullanma ilgili davaları okuyoruz. Madem bu kadar Alevileri seviyorsunuz, bir kere de Alevi kurumları için bir şey yapıp, yargılansaydınız. Rant için çıkar için yargılanıyorsunuz sıra Alevi toplumuna hizmet etmeye gelince neden korkuyorsunuz? Gerçek şudur ki, siz Alevilerin inançlarına, yoluna saygı duymuyorsunuz? Siz sadece Alevilerin oylarını seçimden seçime almak için Alevileri hatırlıyor, oyları aldıktan sonra da bir dahaki seçime kadar unutuyorsunuz?" diyen Kırancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    ‘DOĞRULARI SÖYLEDİĞİMİZDE HEMEN BİZE İFTİRAYA BAŞLIYORSUNUZ'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    "Buradan Alevi kurumlarına hizmetten kaçınmak için kılıfı ortaya koyan CHP'li büyükşehir ve ilçe belediyelerine bir hatırlatma ve bilgilendirme yapayım. MHP'li Nazilli Belediyesi birinci cemevini bitirdi, teslim etti, ikinci cemevi de bitmek üzere. Ayrıca, Nazilli Belediyesi Söke Cemevi'ne yardım yapmakta, Germencik Belediyesi de Köşk Cemevi'ne katkı sunmakta. Sizler neler yaptınız. İşte Kuşadası Cemevi'nin durumu ortada, niye bitirmediniz. AK Parti'li Antalya, MHP'li Mersin, Adana ve Nazilli belediyeleri nasıl cemevlerini inşa edip, hizmete açtı ve teslim etti, sizler de aynısını yapabilirdiniz. Sormanıza bile gerek yoktu, internete girseniz yolunu yordamını öğrenirdiniz. Doğruları söylediğimizde hemen bize iftiraya başlıyorsunuz 'bunlar AK Parti'li, MHP'li' diye. Tek yaptığınız budur. İftira atmaktır. Buradan, üyelerimiz önünde Sayın Aydın Valisi'ne, MHP'li Nazilli ve Germencik Belediye Başkanlarına kurumlarımıza verdikleri hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bunların yanında Türkiye'de ilk kez 'Cemevi ibadethanedir' kararı alan, cemevi inşaatına görevde bulunduğu sürece katkıda bulunan, kendisine ait pasajdaki bir bölümü derneğimize kira almadan 2 yıl süreyle tahsis eden AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Sayın Fuat Akdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizler yapılan iyilikleri unutmayız. Partisi ne olursa olsun yapılan hizmete, verilen değere, duyulan saygıya bakarız. Hiç kimse bizi yok sayamaz. Biz söz ve vaat değil, icraat istiyoruz."

    Meral Akşener
    © AA / Haydar Toprakçı
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    Bu arada, toplantıda son olarak konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan ise kendisine yönelik sözleri nedeniyle Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şube Başkanı İsmail Kırancı'ya ve dernek üyelerine teşekkür etti.

    Gösterilen ilgiye ve dostluğa teşekkür eden Fuat Akdoğan, "Aslında bir elin verdiğini öteki elin bilmemesi gerekiyor. Ben bu süre zarfında görevim esnasındaki yardımlarımdan ve hizmetlerden dolayı gurur duyuyorum. Bizim belediye olarak nasıl ki cami ile ilgili yapacaklarımız varsa cemevi ile ilgili de yapacaklarımız var. Biz görevimiz bittikten sonra cemevinin yarım kaldığını görüyorum. Demek ki bu yine bize nasipmiş, inşallah göreve gelir gelmez cemevini bıraktığımız yerden tamamlayıp, sizlere teslim edeceğiz. Bu toplantıya gösterilen ilgiye, teveccühe ve dostluğa teşekkür ederim" dedi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (723)

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    Etiketler:
    cemevi, Aleviler, Alevi, MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı, Alevi Kültür Dernekleri, Turan Yiğit, Evrim Karakoz, Ali Çankır, Mustafa Bayraktar, Mustafa Gökçe, Fuat Akdoğan, İzmir, Aydın, Mersin, Türkiye, Kuşadası
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