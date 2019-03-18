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20:52 18 Mart 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu’ndan Adalar'da oturanlara yüzde 40 indirim sözü

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (725)
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    CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da ikamet eden vatandaşların deniz ulaşımını yüzde 40 indirimli kullanacağını söyledi. Adalar’ın fayton sorununa da değinen İmamoğlu, atlar için sağlık merkezi kuracaklarını ifade etti.

    31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Adalar'da sürdüren İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte ilk olarak Büyükada'ya geçerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Heybeliada'ya geçen İmamoğlu, fayton durağına gelerek, faytoncularla sohbet etti.

    Oy pusulası-seçim
    © AA / Arşiv
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    'YÜZDE 40 İNDİRİMLİ YAPACAĞIZ'

    Büyükada'dan Heybeliada'ya geçildiği sırada Kaptan Köşküne çıkan İmamoğlu, burada ulaşıma ilişkin projesini anlatarak, "Sürekli oturanlara yüzde 40 indirimli yapacağız. Bizimki gerçekçi aslında. Vaatlerde tabi herkesin bakış açısı var. Biz çocuklara kadınlara zaten ücretsiz diyoruz. Büyük bir kesimi kapsayan annelere, mesela 6 yaştan 12 yaşa çıkartıyoruz, bu geçerli. Artı olarak sunduğumuz şeyde Adalar'da oturanlara yüzde 40 indirimli, gerçekçi davranıyoruz, gerçek ihtiyaçlar üzerinden gidiyoruz. O yönüyle baktığımızda bizim değerlendirmemiz daha doğru diye düşünüyorum" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    'İKNA ETMEK İÇİN HAVAYA SIKILMIŞ İŞLER DEĞİL'

    Adalar'ın özel bir yer olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Birçok konuda zaten 25 senedir yönetiyorsunuz, bir eksikliğiniz var ise bunu niye gidermediniz. Seçimden önce bu tür vaatler gerçekten komik, biz işimize bakıyoruz, gerçek ihtiyaçlar üzerinden talepleri değerlendirip projeler ürettik. Yani hiçbir şeyi böyle birilerini ikna etmek için havaya sıkılmış işler değil, onu da net ifade edeyim. Bu konuda Adalar bizim için çok önemli, dediğim gibi bu coğrafya, İstanbul'un hemen yanı başında binlerce yıllık tarih, her inancın burada bir karşılığı var. İnanılmaz keyif bir yer burası. Ama Büyükşehir Belediyesinin ihmal ettiğini birebir ben 5 yıl yaşadım. Bu sürece ‘dur' diyeceğiz ve Adalar halkı çok mutlu olacak. 5 yılda bu kadar yıl demek ki neler ihmal edilmiş diyecekler. Ona rağmen İstanbul hala güzelliğini korumaya çalışıyor, 5 yıl da fazla değil, 5 yılda Adalar bambaşka bir yerde olacak" diye konuştu.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
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    'VERİLEN SÖZLER KESİNLİKLE HAVADA KALMAYACAK'

    Ekrem İmamoğlu'nun ardından basın mensuplarının sorusun yanıtlayan Dilek İmamoğlu, "Bizim özellikle kendi belediyemizde çalışılmış, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir çalışmamız var. Buna sonuna kadar destek vereceğiz. Kadınların eğitilmesi, güçlendirilmesi, toplumda kendi adına yer alması için sonuna kadar destek vereceğiz. Verilen sözler kesinlikle havada kalmayacak" dedi. Dilek İmamoğlu'nun röportajı sırasında değerlendirme yapan Ekrem İmamoğlu ise, "Dilek konuya dahil olunca ben terlemeye başlıyorum. Aslında hem savunucusu hem kontrol edeni sağ olsun. Eksik davrandığımız anlar bazen oluyor. İnşallah bütün eksiklikleri gidereceğiz, eve girerken tereddütlü giriyorum. Gerçekten o anlamda tepkisi yüksek, hem takibi yüksek. Sağ olsun o konuda hem kontrol eden, hem takip eden bir yapısı var" ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : İHA
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    ATLAR İÇİN DE PROJE

    Faytoncular durağını ziyaret ederek faytoncuların sıkıntılarını dinleyen İmamoğlu, "Bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle sağlığıyla ilgili sizlerle oturalım kararlar alalım diyoruz. Özellikle atların, sağlığı, bakımı hatta gerekiyorsa tedavisiyle ilgili merkez kuralım istiyoruz. Böyle bir adımımız olacak. Büyükşehir olarak bu sürecin dışında kalmayacak ve içine gireceğiz. Beraber ortak kararlar alıp özellikle sağlığı konusunda sizinle işbirliği yaparak, yaşadığınız eksiklikleri gidereceğiz. Bu konuda en çağdaş, en gerekli neyse yapmamız lazım. Sonuçta canlıdır ve mutlaka bu canlıları korumamız lazım. Dediğim gibi bir denetimi, iki alınması gereken kurallar, kararlar neyse oturup beraber konuşacağız. Burada veterineri olan bir merkez kuracağız" ifadelerini kullandı. 

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (725)
    Etiketler:
    indirim, Fayton, CHP, Ekrem İmamoğlu, Heybeliada, Büyükada, Adalar
    Topluluk kurallarıTartışma
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