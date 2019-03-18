Kurtulmuş: İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul, dedemiz Fatih Sultan Muhammet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz" dedi.

© Fotoğraf : DHA Kurtulmuş: Birkaç sene içerisinde kendi hava savunma sistemimizi kuracağız

Kurtulmuş, Eskişehir'de partisinin Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Uluönder Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye yönelik saldırıda 50 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu katliamı yapanın sadece bir kişi olmadığını belirtti.

Kurtulmuş, "Adamlar mesaj veriyor. Dünyanın en sakin ülkelerinden birisi. Dünyanın bir ucunda, gitsen gidemezsin. Bütün çatışma bölgelerinden uzak, halkının rahat ve huzur içinde yaşadığı bir yer. Diyorlar ki nerede olursanız olun biz, siz Müslümanları yok ederiz" ifadesini kullandı.

'HAÇLILARA KARŞI BÜTÜN GÜCÜMÜZLE DURMAYI BİLEN BİR MİLLETİZ'

Katliamcının yazdığı manifestoya değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ne diyor? 'Türkler boğazın doğu yakasında oturabilir Asya'da ama batı yakasına geçmeye kalkarlarsa onlara hayatı dar eder, öldürürüz' diyor. Ayrıca devam ediyor diyor ki kendisince 'Bir gün geleceğiz İstanbul'daki İslam abidelerini yıkacağız ve o abidelerini yok ettiğimiz gibi Ayasofya'nın da minarelerini yıkarak Ayasofya'yı kilise yapacağız' diyor. Böyle bir şey mümkün değil, hayal görüyor ancak zihniyetin ortaya konulması bakımından tüyler ürperticidir, insanlık dışıdır. İstanbul, dedemiz Fatih Sultan Muhammet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz. Biz Haçlılılara karşı iman dolu göğsümüzle, bütün gücümüzle durmayı bilen bir milletiz".