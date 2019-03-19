'MTA geçen yıl 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) geçtiğimiz yıl bir rekora imza atarak 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, kömürün yer altında kalmasının kimseye faydası olmadığını ve ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yerli yer altı kaynaklarının mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Dönmez, "Türkiye'de kömür madeni rezervimiz son keşifler ile birlikte 18-19 milyar tona ulaştı" dedi.

Dönmez, Eskişehir'de ciddi miktarda kömür rezervi tespit edildiğini, buraya yeni nesil bir elektrik santrali kurulmasını arzuladıklarını anlattı.

Yerin altından çıkmayan hiçbir maden rezervinin bu halka hiçbir hayrı olmadığını vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Araştırmalarımızı artıracağız. Sadece kömürde değil son bir kaç yılda maden aramaları ile alakalı ciddi miktarda sondajlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl MTA, Türkiye Cumhuriyetinde bir rekora imza attı. 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı. Bu sondajları yer altındaki maden varlığını keşfetmek için yapıyoruz".

Dönmez, bakanlık olarak son iki yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'nin jeokimya atlasını hazırladıklarını aktardı.