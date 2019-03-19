Hürriyet'in son ombudsmanı Bildirici: 70 yıllık gazetenin güvenilirliğini yıkıp geçtiler

Halk TV'ye konuşan Bildirici, ''70 yıllık Hürriyet Gazetesi'nin inanılırlığını güvenilirliğini yıktılar geçtiler. Bundan sonra tiraj daha da düşecek. Yok edecekler, çünkü ceplerinden para çıkmadı. Ziraat Bankası'ndan paralar alındı ve bu ülkenin kaynakları o iş için kullanıldı. Bundan sonra ne olacak derseniz korkarım ki bu tarz şeyleri bundan sonra daha çok göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Haberi 2 gün boyunca manşette tuttular bu yalanda ısrar ettiler. Bu gazetecilik olamaz" diye konuşan Bildirici "Tüm bunları alt alta topladığımızda gösteriyor ki bu haberler belirli bir yerden geliyor. Ayrıca günlerdir konuşulan Sezai Temelli haberi Milliyet, Posta, CNN Türk gibi diğer Demirören mecralarında da aynı şekilde yer aldı. Bu demek oluyor ki bu haber üst yönetimden geldi. Üst yönetime nereden geldi paket halinde bir yerlerden geldi" dedi.

"Sezai Temelli haberi bir ilk değil" diyen Bildirici, son 10 gündür bu tarz haberin sürekli pompalandığını ifade etti.