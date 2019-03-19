Kayıt
07:54 19 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mansur Yavaş

    Yavaş: Ankaralı hemşehrilerim kararını vermiş, en az yüzde 10 farkla bizi seçecekler

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (729)
    0 11

    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün düzenlediği mitingde "Ankaralı hemşehrilerim kararını vermiş. En az yüzde 10 farkla bizi seçecekler. O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek" dedi.

    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, dün seçim çalışmaları kapsamında Güdül'de miting düzenledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mustafa Çiftçi
    Kılıçdaroğlu: Beka, ezana saygısızlık, Mansur Yavaş tutmadı, Yeni Zelanda da tutmayacak
    Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Yavaş, "Ankara'da yönetim değişiyor. Bizler de inşallah sizlere bir beş yıl hizmet etme şansını bulacağız. Gördünüz, dediler ki ‘üçlü olsun güçlü olsun'. Ama bakıyoruz Ankara'nın sorunları bitmiyor. Çünkü oyları alıyorlar bir daha gelmiyorlar. Hani bir söz var, ‘Uzayan kol bizden olsun' derler. Bunu Doğulular, Karadenizliler yapıyor. Şimdi sıra Ankara'nın çevresinde. Uzayan kol bizden olsun diyor muyuz? Çünkü rakibimiz Güdül'ü hiç görmemiş. Yıllarca siyasetin içinde bulunduğumuz için Güdül'deki hemşehrilerimizle tanışıyoruz" dedi.

    'BİZE NE FETÖ NE PKK BULAŞIR'

    Mansur Yavaş, Güdül'deki programın ardından Nallıhan'da düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş, burada toplanan kalabalığa İYİ Parti Nallıhan Belediye Başkan adayı Abdülfettah Güngör ile birlikte seslendi.

    Mansur Yavaş
    © AA / Evrim Aydın
    Yavaş: Biz Kesgin'in davasını almadık, döviz bürom var diyerek bana kendi senedini verdi
    Abdülfettah Güngör'ün kendisi için söylenen sözlere üzüldüğünü söylediğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

    "Sevgili başkanım sen hiç korkma. Bize ne FETÖ bulaşır ne PKK bulaşır. Bizim olduğumuz yerde ne FETÖ olur ne PKK. Bunlar koltuğu bırakamamanın korkusu, başka hiçbir şey değil. Söyleyecek bir şeyleri kalmayınca ancak korkutarak, iftiralarla o koltukları korumaya çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın, Ankaralı kararını verdi. İnşallah başkanım ile birlikte beş yıl bu ekibi deneyecekler. Anketleri görüyorlar, bakalım şapkadan daha ne çıkaracaklar. Onlar tecrübeli siyasiler, çok iyi biliyorlar ki seçime 15 gün kala ne yaparsanız yapın buna halk inanmaz. Bir de insana yakışan iftiralar atın. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Ama dediğim gibi Ankaralı hemşehrilerim kararını vermiş. En az yüzde 10 farkla bizi seçecekler. O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek."

    ÖZHASEKİ'YE CEVAP VERDİ

    AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'nin kendisi için ‘projesi yok' dediğini hatırlatan Yavaş, "Benim çılgın projem yok, bunu anlayın. Ankara'da ekonomik kriz nedeni ile dükkanlar kapanıyor, işçiler işsiz kalıyor, gençler iş bulamıyor. Burada yapacağımız tek şey var; Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırmak. Nallıhan'ın ekonomisini kalkındırmak için hep birlikte oturup konuşacağız. Turistten Beypazarlılar şehrin merkezine gelemedi. Şimdi sıra Nallıhan'da, size de aynısını vaat ediyorum. Binlerce turist burada gezecek, esnafımız para kazanacak" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (729)
    Etiketler:
    yerel seçim, senet, aday, başkan, belediye, anket, kedi, CHP, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    Rusya’da Dangina-2019 Güzellik Yarışması
    Karikatür
    ABD’den Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolarlık destek
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet