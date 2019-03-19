Sıla’nın itirazına ret

Sıla Gençoğlu, eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında ‘adli yargılamayı etkileme teşebbüsü ve suç delillerini yok etme’ suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Hakimlik, Gençoğlu'nun itirazını reddetti.

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Sıla Gençoğlu, bir haber bülteninde üzerinde oynanmış görüntülerin yayınlandığını ve bunların Ahmet Kural tarafından basına verildiğini iddia ederek savcılığa başvurmuştu. Kural hakkında, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve suç delillerini yok etme, gizleme' suçlamasıyla soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmişti.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre savcılık, kararında videonun zaten sosyal medyada dolaştığını belirtti.

Daha sonra Gençoğlu, söz konusu takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran şarkıcının itirazı, kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle hakimlik tarafından reddedildi.