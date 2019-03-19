MHP'li Yılmaz: AK Partiliyi AK Parti'ye karşı ikna etmek görevi de bize düştü

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, “Ordu’da seçmen iş istiyor, doğalgazın yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Ama bürokrasi yapmamak için didiniyor. Bugüne kadar fabrika kuramadık, fındıktan katma değer yaratamadık. Vatandaş ekonomik durumdan dolayı tepkili; AK Partiliyi AK Parti’ye karşı ikna etmek görevi de bize düştü" dedi.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Yabancı yatırımcının gündemi: Yerel seçim sonuçları erken seçim getirir mi?

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, yerel seçime giden süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın bugün yayımlanan yazısına göre Yılmaz, Ordu'daki bürokrasinin negatif çalıştığını ileri sürdü.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Karadeniz'in bir diğer büyükşehri Ordu'daki durum da aslında Samsun'dan farklı değil.

Ancak burada farklı bir durum var; her iki ittifakın Samsun ve Trabzon'da görülen güçlü birlikteliğini burada görmek olası değil.

Üç güçlü adayın yarışına tanıklık edilen Ordu'da da seçimin kaderini adayların ötekilerin tabanından ne oranda oy devşireceği belirleyecek.

AK Parti'nin mevcut büyükşehir belediye başkanı yerine eski Enerji Bakanı Hilmi Güler'i, Millet İttifakı da AK Parti'den ayrılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin üzerinde uzlaşma sağlayamayınca CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel'i çıkarmış.

İYİ Parti'den aday olmayı kabul etmesine karşın parti Genel Merkez yönetiminden gelen itirazlar üzerine gösterilmeyince Saadet Partisi'nden aday olmuş.

Ancak sahada en çok İYİ Parti İl yöneticileriyle görülmesi dikkat çekiyor.

İdris Naim Şahin'in AK Parti seçmeninden hangi oranda oy alacağı, kendisinin veya Güler ve Adıgüzel'in kazanma şansını belirleyecek.

Başa baş bir yarışın gerçekleştiği Ordu'da karşımıza çıkan bir diğer nokta da geçen seçim Cumhur İttifakı'nın tüm belediyeleri topladığı Ordu'da bu seçim ötekinin de kazanma ihtimalinin güçlü olduğu yönündeki kanı…

Bu durum bütünleşik şehir uygulaması dolayısıyla dağlık olan Ordu'nun ilçelerinde oldukça yüksek.

Cumhur İttifakı'nın, mevcut büyükşehir Belediye Başkanı yerine eski Enerji Bakanı Hilmi Güler hemşehrileri üzerinde etkili bir politikacı olarak yoğun çaba gösteriyor.

FINDIK YİNE BELİRLEYİCİ

AK Parti'nin büyükşehir ile birlikte Ünye, Fatsa, Perşembe ve Altınordu'da mevcutların yerine yenisini gösterdiği seçimin en önemli faktörü fındık.

Ordu AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin de fındık gerçeğini gizlemedi, 'Eğer döviz artışı olmasaydı 12 lira fiyat şapka attırırdı' dedi.

Büyükşehir ve 19 ilçesi bulunan Ordu'da AK Parti 17, MHP ise 2 ilçede aday gösterdi.

Yoğun seçim çalışmasının arasında yarattığı sürede görüştüğümüz MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz ise Ordu'daki bürokrasinin negatif çalıştığını ileri sürdü ve ekledi:

'Ordu'da seçmen iş istiyor, doğalgazın yaygınlaştırılmasını talep ediyor. Ama bürokrasi yapmamak için didiniyor. Bugüne kadar fabrika kuramadık, fındıktan katma değer yaratamadık. Vatandaş ekonomik durumdan dolayı tepkili; AK Partiliyi AK Parti'ye karşı ikna etmek görevi de bize düştü. Liderimizin sözünü yere düşürmemek için var gücümüzle çalışıyoruz.'"