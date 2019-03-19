Sedat Peker: İmamlara, bakkallara, manavlara ruhsatlı silah verilmesinin acaba kime zararı olur?

Sedat Peker, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında video yayınladı.

Daha önce "İmkanı olan iyi insanlar mutlaka ruhsatlı silah almak için müracaatta bulunsunlar" dediğini hatırlatan Peker, devamında "Sözde bazı entellerin koparmaya çalıştıkları yaygara üzerine, neredeyse kendi arkadaşlarımız bile 'Söylenen sözler yanlış mıydı?' diye şüpheye düştüler. Bir okuldaki öğretmenlere, güvenliklere ruhsatlı silah verilse acaba ülkemize ne gibi zararı olur. Ya da camideki imamlara, müezzinlere, güvenlikçilere ruhsatlı silah verilmesinin kime zararı olur? Onlar ne gibi bir suç işleyebilirler. Bakkallara, kasaplara, manavlara kolaylaştırılmış şekilde ruhsatlı silah verilmesinin acaba kime zararı olur? Gerçekten bunu çok merak ediyorum" ifadesini kullandı.

Tüm dünya coğrafyasında yaşayan Müslüman Türkler, güvenlikleri için yasal yollardan silah sahibi olmalıdır. pic.twitter.com/tOTtebbKCg — Sedat Peker (@sedat_peker) March 19, 2019

Videosuna "Tüm dünya coğrafyasında yaşayan Müslüman Türkler, güvenlikleri için yasal yollardan silah sahibi olmalıdır" notunu düşen Peker, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bence ülkemizi yöneten sayın siyasiler ve sayın bürokratlar, 28 Şubat artıklarının etkisinde kalarak değil, anketlerde en az yüzde 70 oranında çıkan, gerçek Türk milletinin isteklerinden etkilenmelidirler. 28 Şubat artığı entellerin takdiri değil, halkımızın ne istediği önemlidir. Bir umuttur yaşamak."