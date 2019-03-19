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11:04 19 Mart 2019
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    Cinsel istismar

    15 yaşındaki yeğenine tecavüz etti, 67 yıl hapis cezası yasa gereği 30 yıla düşürüldü

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Erzurum'da ceninden alınan örnekte babanın yüzde 99.9 M.İ. olduğu belirlenen istismar davasında karar çıktı. 15 yaşındaki yeğeni N.N.'ye tecavüz eden sanığa verilen 67 yıl 6 ay hapis cezası, yasa gereği 30 yıla düşürüldü.

    Erzurum Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nü 9 Ocak'ta telefonla arayan, isminin gizli kalmasını isteyen bir kişi cezaevinde yatan İ.H.N.'nin kızına bir kişinin istismarda bulunduğu ihbarında bulundu. İhbarcı kişi, ailenin de kızlarını öldüreceğini söyledi.

    Ekrem Ergül
    © Fotoğraf : DHA
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    Harekete geçen ekipler, istismar mağdurunun N.N. olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve N.N. ile annesi G.N.'nin ifadesine başvuruldu.

    Çocuk İzleme Merkezi'nde dinlenen N.N., 10 yaşından bu yana dayısının istismarına uğradığını söyledi. N.N.'nin yapılan muayenesinde hamile olduğu ortaya çıktı. N.N.'nin annesinin de onayı ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda mağdurun gebeliği sonlandırıldı, ceninden moleküler genetik inceleme amacıyla parça alındı.

    DHA'nın aktardığı habere göre, olayı öğrendikten sonra kaçan dayı M.İ., yakalanıp gözaltına alındı ve 17 Ocak 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. M.İ., hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    'YENGEME ANLATTIM, 'KIZIM HALLEDECEĞİM' DİYE GEÇİŞTİRDİ'

    Dayısının ilk istismarına uğradığı dönemde durumu yengesine anlattığını ifade eden N.N., şunları söyledi:

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    "Yengem beni 'Kızım halledeceğim, bakacağım' diyerek geçiştirdi. Annem ve nineme anlattığını söyledi. Ben olacaklardan korktuğum için ilk olayı yalanladım ve inkâr ettim. Bu şekilde defalarca eylemde bulundu, ancak sayısını hatırlayamıyorum. Daha sonra Telsizler'in oradaki eve taşındık. O evdeyken de ben sanığın bu eylemlerinden dolayı olayı kuzenime anlattım. En son olay yeni taşındığımız evde yaşandı. Bu olaydan sonra da sanık her fırsatını buldukça beni defalarca istismar etti. Ben korktuğum ve utandığım için olayı kimselere anlatamadım."

    Çocuğun annesi G.N. kardeşinden şikayetçi olurken, suçlamaları kabul etmeyen M.İ. ise "Mağdurun iddia ettiği gibi kendisine nitelikli istismarda bulunmadım. Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Niçin böyle bir şey söyledi bilemiyorum. Telsizler'in oradaki evde aynı odada yattığımız doğrudur. Ancak odada mağdurun annesi, kardeşleri, ninesi de vardı" dedi.

    CENİNDEN BABA BELİRLENDİ

    Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama aşamasında N.N., Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilerek DNA incelemesi için kan örneği aldırıldı.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Mağdura ait kan örneğinde moleküler genetik incelemesi yapılarak, elde edilecek DNA profilinin daha önce İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin ön raporunda DNA'sı çıkarılan cenine ait örnek ile karşılaştırılarak ceninin anne ve babasının sanık ve mağdur olup olmadığı araştırıldı.

    İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen DNA inceleme raporunda ceninden ve M.İ.'den alınan örneklerin eşleştiği belirtildi. Raporda, mahkeme kararıyla alınan ceninden alınan örnekle babasının yüzde 99.9 dayı M.İ. olduğuna vurgu yapıldı.

    REKOR CEZA YASA GEREĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

    Polis - kelepçe
    © Flickr
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    Gelen rapor sonrası son kez hakim karşısına çıkarılan M.İ., önceki ifadelerini tekrar etti. Mahkeme heyeti, M.İ.'yi 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, bu cezayı eylemin üçüncü derece kan hısmı olan yeğene işlenmesi nedeniyle 27 yıla çıkardı.

    Sanığın eylemini suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan mağdura karşı cebir kullanarak gerçekleştirmesi nedeniyle ceza 40 yıl 6 aya yükseltildi. Eylemin 5 yıl boyunca sayısı tespit edilemeyecek şekilde sürmesi nedeniyle M.İ.'ye 67 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, TCK'nın 61/7 maddesi uyarınca süreli hapis cezalarının 30 yıldan fazla olamaması nedeniyle 30 yıla düşürmek zorunda kaldı. M.İ.'nin hükmen tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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    Etiketler:
    ceza indirimi, Hapis cezası, DNA, Tecavüz, Cinsel istismar, TCK, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu, Erzurum
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