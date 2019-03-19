HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye 'terör' soruşturması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

© AA / Erçin Top HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında çifte soruşturma

Soruşturma, Temelli'nin 31 Ocak günü Tunceli'de katıldığı aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma üzerine açıldı.

Savcılık, Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği ve konuşmanın çeşitli bölümlerinde ‘terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla işlem yapabilmek için Temelli'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Hazırlanan dosya, milletvekili dokunulmazlığının işleminin yürütülmesinde yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Öte yandan, aynı toplantıya katılarak konuşma yapan DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında da terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla soruşturma açıldı