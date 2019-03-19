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11:03 19 Mart 2019
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    CHP, bayrak, logo

    CHP'li adaydan noter onaylı seçim vaadi

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (736)
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    Çorum'un Kargı ilçesinde CHP'li aday Kemal Dümenci, 5 yıl içerisinde projelerini gerçekleştiremediği takdirde bir daha aday olmayacağını notere onaylattırdı.

    Kargı İlçesinde CHP'den Belediye Başkan Adayı olan Kemal Dümenci projelerini açıkladı. Dümenci, projelerini gerçekleştiremediği taktide bir sonraki seçimde aday olmayacağını notere tasdik ettirdi.

    Gazete Duvar'ın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Kemal Dümenci, "Seçilmemiz halinde, görev süremiz sonunda taahhüt ettiğimiz projelerimizi gerçekleştiremediğimiz taktirde bir sonraki dönem için aday olmayacağımıza noter huzurunda söz verdik" dedi.

    ‘VAATLERİNİ YERİNE GETİREMEYEN BİR BAŞKAN GÖREVDE KALMAMALIDIR'

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    Dümenci, "Bizim düşüncemize göre vaatlerini yerine getiremeyen bir başkan görevde kalmamalıdır. Seçim süresince çeşitli vaatlerle vatandaşlarımızın oylarına talip olup da sonradan yapmamak ya da yapamadım demek bir başkana yakışmaz. Biz yapamayacağımız hiç bir şeye söz vermiyoruz. Söz verip de yapamayacaksak da bir daha vatandaşımızın karşısında çıkmayız" şeklinde konuştu.

    Notere onaylattığı projelerini madde madde sıralayan Kemal Dümenci, projelerinin altına şu notu düştü:

    " Yukarıda belirtilen 30 adet yerel seçim projemizi, 5 yıllık Belediye Başkanlığı görevim süresince eksiksiz yerine getireceğimi tüm halkımıza taahhüt ediyorum. Görev sürem sonunda Taahhütlümü yerine getiremediğim takdirde bir sonraki dönem için aday olmayacağımı beyan eder tüm halkımıza söz veririm."

     

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (736)
    Etiketler:
    noter, seçim vaadi, seçim, CHP, Kemal Dümenci, Çorum, Kargı
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