Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'deki konuşmasına atfen Yunanistan'ın yaptığı açıklamaya ilişkin, "Tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'deki seçim çalışmalarında yaptığı konuşmaya atfen Yunanistan'ın yaptığı açıklamanın anlaşılamadığını, içerik ve zamanlama açısından ‘yadırgandığını' belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yunanistan'ın Anadolu'yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu'da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye'ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz olup, bu ülke ile geliştirmeye çalıştığımız güven ortamıyla ve iyi komşuluk ilişkilerimizle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."

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Erdoğan, gerçekleştirdiği İzmir mitinginde "Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Kosova'nın, Varna'nın, nice Balkan şehrinin acısını dindiren İzmir. Ülkemizin tüm renklerini, tüm zenginliklerini kendinde toplayan İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu İzmir, gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir. Doğu'nun Batı'ya açılan kapısı, Batı'nın da Doğu'yla ilk selamlaştığı yer olan İzmir. Anadolu'daki tüm medeniyetlerin, ticaret yollarının, kültür kuşaklarının beşiği olan İzmir. Türkiye'nin sadece siyasi değil, iktisadi bağımsızlığının da sembolü İzmir, sizleri yürekten selamlıyorum İzmir" demişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da bunun üzerine yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yunanistan, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek adına dış politika söylemleri kullanımının ve tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu ve benzeri kabul edilemez açıklamalar yüzünü Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye ile olan ve Türkiye'yi yönetenlerin de desteklerini iddia ettiği, uzun yıllardır güvene dayalı ilerleyen ilişkimize zarar vermektedir. "