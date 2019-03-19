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12:38 19 Mart 2019
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    Selma Gürkan

    EMEP: Ankara ve İstanbul'da CHP'nin adayına oy vereceğiz

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (741)
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    Emek Partisi (EMEP), Ankara ve İstanbul'da CHP tarafından aday gösterilen isimleri destekleyeceklerini duyurdu.

    Emek Partisi (EMEP), 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair tavrını açıkladı.

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Evrensel'den Çağrı Sarı'ya yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da CHP tarafından aday gösterilen isimleri destekleyeceklerini söyledi.

    Sarı'nın konuya dair yönelttiği soru ve Gürkan'ın yanıtı şöyle:

    Köksal Yılmaz
    © Fotoğraf : Instagram
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    - Seçim stratejinizi şubat ayı içerisinde kamuoyuna açıkladınız. Açıklamanızda yer alan ‘AKP'nin geriletilmesi' ifadesiyle ne kastettiğinizi açıklar mısınız? Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde tutumunuz ne olacak?

    Seçim stratejimizi belirlerken en önemli kıstasımız; ülkenin içinde bulunduğu siyasal koşullar ve işçilerin, emekçilerin, halkın yaşadığı temel ekonomik ve demokratik sorunlar ile bunların çözümüne dair beklentileridir. Bu nedenle tek adam yönetiminin karşılığı olan Cumhur İttifakının siyasal gericiliğine karşı halkın gerçek seçeneğini oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla demokratik, halkçı belediyecilik anlayışıyla çerçevesi oluşturulmuş ortak platformların oluşması ve bu ortak platformların ortak adaylarının çıkarılması bizim için önemliydi. Seçim listeleri sonuçlanıncaya kadar geçen süre içinde ne yazık ki bir kaç istisna dışında bunun gerçekleştiğini söyleyemeyiz.

    Cumhur İttifakının yerel seçimlerden güçlü çıkması son demokrasi kırıntıları diyebileceğimiz kazanımların, özgürlüklerin de yok edilmesi için iktidarın daha cesur davranmasının gerekçesi haline getirilebilir. Biz bu bakımdan yerel seçimlerdeki taktiğimizi üç büyük şehir, diğer kentler ve daha küçük yereller için hem içinden geçtiğimiz sürecin hem de alanların özgüllüğünü göz önüne alarak belirlemeye çalıştık.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    Birincisi; emek ve demokrasi güçlerinin yerellerde bir araya gelerek platform oluşturduğu ve bu platformların ortak aday gösterebildiği ya da destekleme kararı aldığı il ve ilçelerde ortak adaylara, diğer yerlerde desteklediğimiz bağımsız adaylara oy vereceğiz. Bu platformlar yaygın değildir ama oluşabildiği oranda da kıymetlidir.

    İkincisi; Cumhur İttifakının Ankara, İzmir, İstanbul'da geriletilmesini önemli görüyoruz. İzmir'de bizim de içinde bulunduğumuz emek ve demokrasi güçleri, büyükşehir belediye başkanlığı için CHP adayını desteklemek yönünde ortaklaştı. Ankara ve İstanbul'da sadece büyükşehir belediye başkanlığı için CHP adaylarına oy vereceğiz. Kalan diğer yerlerde geçersiz oy kullanacağız. Ancak Ankara ve İstanbul ile ilgili tercihimiz Millet İttifakını Cumhur İttifakına seçenek olarak gördüğümüz anlamına gelmiyor.

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
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    Seçmenlerin iki bloka mahkum edildiği bir seçim sistemi aritmetiği ve sahadaki durum ile, emek demokrasi güçlerinin mevcut durumdaki zayıf inisiyatifi toplam olarak yerel yönetimlerdeki iktidar pratiğinin geriletilmesi için ortaya böyle bir seçenek çıkarıyor.

    Bizim için aslolan o ya da bu burjuva kliklerinden birine karşı diğerini desteklemek değil, şu anda iktidarda olan gücün büyük şehirlerde kazanmamasını sağlamaktır. Gerçek seçenek ise halkın yönetime katıldığı, demokratik halkçı belediyecilik için mücadeledir. Seçim çalışmalarımızı da halkın kendi seçeneğini yaratmak için örgütlenmesi ve mücadele etmesini esas alan bir tarzda sürdürüyoruz.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (741)
    Etiketler:
    yerel seçim, aday, başkan, destek, belediye, EMEP, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Selma Gürkan, İstanbul, Türkiye, Ankara
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