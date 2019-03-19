A Haber: Mansur Yavaş'a müstehcen görüntü bulundurmaktan soruşturma açıldı

A Haber, CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş hakkında 'müstehcen görüntü bulundurmak' ve 'suçu yetkiliye bildirmemek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

CHP'nin Ankara Büşükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Yavaş hakkında 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' iddiasıyla yeel seçime sayılı günler kala iddianame düzenlenmişti. İddianame, Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

#SONDAKİKA Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı! Suçlama müstehcen görüntü bulundurmak, suçu yetkiliye bildirmemek — A Haber (@Ahaber) 19 марта 2019 г.

Yavaş'a hakkında soruşturmayı 'müstehcen görüntü bulundurmak' şeklinde servis eden A Haber'den İlter Yeşiltaş , şunları söyledi:

"Necmettin Kesgin'e ait olduğu iddia edilen bilgisayarda çocuk istismarına ilişkin görüntüler olduğu iddia edilmişti. Kesgin'in o bilgisayarın ve görüntülerin kendine ait olmadığını iddia etmişti. O bilgisayarın Mansur Yavaş'ın elinde olduğunu iddia etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 'müstehcen görüntü bulundurmak'tan soruşturma başlattı."

KESGİN'İN ÇOCUK İSTİSMARI DAVASI BUGÜN

Öte yandan Kesgin bugün hakim karşısına çıkıyor. Kesgin'in "Çocuk istismarına yönelik belge bulundurma" suçundan yargılanacağı belirtildi.

Bugün Ankara 22. Asliye Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasına milletvekillerinin de katılması bekleniyor.