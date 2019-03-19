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12:37 19 Mart 2019
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    Tunç Soyer

    CHP İzmir adayı Soyer: Bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz, yaraları iyileştirmeye geliyorum

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (741)
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    Amaçlarının yaşanabilir İzmir yaratmak olduğunu, işe bisikletle gideceğini, ulaşım müdürlerinin makam aracı olmayacağını aktaran Soyer, "Aktarma istasyonlarımız işkence gibi" ve "Kültürpark'ın adı var kültürü yok" gibi eleştiriler getirip "Bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz. Yaraları iyileştirmeye geliyorum.İzmir'i hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

    Radyo Trafik İzmir'de yayınlanan 'Adaylar Trafikte' programında Esra Balkanlı'ya konuk olan CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tunç Soyer, ulaşıma dair projelerinin detaylarını paylaştı.

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    Projeleri beş ana başlık altında toplayan Soyer, amaçlarının yaşanabilir bir İzmir yaratmak olduğunu söyledi. İşine bisikletle gideceğini, ulaşım müdürlerinin makam aracı kullanmayacağını aktaran Soyer, kendi dönemlerinde İzmir'de asfaltlama rekoru kırılacağını da ekledi.

    'AKLIMDA MEGA BİR PROJE YOK'

    Sorunların, projelerin ve çözümlerin birbirine bağlı olduğunu söyleyen Soyer, şu açıklamayı yaptı:

    "Aklımda bir mega proje yok. Küçücük bir dokunuşla birçok şeyi değiştirmek mümkün. Kente bakışınız doğruysa, çözümler de birbirini besliyor ve güçlendiriyor. Temizlikten trafik akışının düzenlenmesine, sanayinin üretim alanı bulmasından turizmin geliştirilmesine kadar birçok hedefimiz var. Bizim yapacağımız şey; herkesin kentle ilgili bilgisiyle ortak aklı büyütmek olacak. Kimse için değil herkes için iyiyi yapacağız."

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    © AA / Ömer Süt
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    Nüfus artışıyla birlikte İzmir yollarının artık trafiği kaldıramadığını belirten Soyer, trafiğin rahatlatılması için projelerini 5 başlık altında topladı.

    RAYLI SİSTEM PROJELERİ

    Soyer, ulaşıma ilişkin projelerinde ilk sırada yer alan yeni raylı sistem hatları için Buca Metrosu, Halkapınar-Otogar Metrosu ve Çiğli Tramvayının öncelikle çözülmesi gereken konular olduğunu belirtti.

    Üç projenin de planlarının ve bütçelerinin hazır olduğunu anlatan Soyer, Ankara'yaı işaret etti: "Bir kalemin içine mürekkep doldurulacak ve imzalar atılacak, sadece bunu istiyoruz. İmzalar geldiği anda 3 proje de hemen başlayacak durumda."

    ARTERLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

    111 noktada akıllı trafik uygulaması çalışması yaptıklarından bahseden CHP İzmir adayı, "Örnek olarak; Ankara Caddesi üzerinde günün belli bir saatinde geçen araç sayısını tespit ettik. 2 güzergah ve 3 şerit ekleyerek aynı araç sayısıyla trafik akışının yüzde 50 seviyesinde rahatladığını gördük. Bu dokunuşu yaparak trafiği akıcı hale getirebiliyorsunuz. Bunun gibi 111 noktaya küçük dokunuşlar yapacağız" diye konuştu.

    TRAFİK AKIŞININ YER ALTINA ALINACAĞI NOKTALAR

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    Soyer üçüncü olarak trafik akışının yer altına alınması gereken noktalardan söz etti. Basmane Garı önündeki 9 Eylül Meydanı'nda, Alsancak Garı ve Karşıyaka Vapur İskelesi'nin önünde trafiği yer altına alarak üstte de geniş meydanlar oluşturacaklarını ifade den Soyer, bu noktalardaki çalışmalara ilk 100 gün içinde başlayacaklarını belirtti.

    FERİBOT SEFERLERİ SIKLAŞTIRILACAK

    Kent içi ulaşımında körfezin yüzde 3 oranında kullanıldığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer, seferlerin sıklaştırılması gerektiğine vurgu yaptı:

    "Ulaşımda feribot kullanım oranının yüzde 3 olması kabul edilebilir bir durum değil. Feribota talep olmadığından fazla sefer konmadığına yönelik bir algı var. Vatandaş Üçkuyular'da hiç beklemeden feribotla Bostanlı'ya geçeceğini bilse karayolunu kullanmaz. Yaptığımız hesaplara göre, feribot sefer sayısını 10'dan 21'e çıkartarak, 3 iskele, 2 feribot ilave ederek, üstüne bir de baykuş seferlerini başlatarak feribot kullanımını en az 4.5 kat arttırıyoruz. Dolayısıyla ulaşımda körfezi kullanma oranını yüzde 3'ten yüzde 15-16'lara çekiyoruz. Bu da kent içindeki ulaşımı en az yüzde 10 hafifletmek demek."

    OTOPARKLAR VE BİSİKLET YOLLARI

    Tunç Soyer
    © AA / Raşit Aydoğan
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    İzmir'de otopark eksikliğinden dert yanan Soyer, 62 bin 500 civarında olan otopark kapasitesini 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Soyer ayrıca körfezin etrafını dolaşan 50 kilometrelik bisiklet yolunu sahil haricinde iç kısımlara da aktararak toplam bisiklet yolu uzunluğunu 300 kilometreye çıkartacaklarını söyledi.

    'ULAŞIM ANLAMINDA EN BÜYÜK PROJEMİZ'

    Soyer, şehir içi trafiğinin rahatlatılması için en büyük projelerinin Buca-Bayraklı-Karabağlar arasında yapmayı düşündükleri kuşaklama projesi olduğunu belirtti ancak kamulaştırma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle detay vermekten kaçındı.

    Bayraklı'da çevre yolunun üst kısmında inşa edilen şehir hastanesiyle ilgili de Soyer, "Merkezi yönetim şehir hastanesine ulaşımı nasıl planladı bilmiyorum. İnsanların buraya ne şekilde ulaşacağını hiç mi merak etmediniz? Ne düşündüklerini bize açıklarlarsa 1 Nisan'dan sonra biz ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

    'YAŞANABİLİR BİR İZMİR HAYALİMİZ VAR'

    CHP'li Tunç Soyer, farkındalık için tekerlekli sandalye ile gezdi
    DHA
    CHP'li Soyer, farkındalık için tekerlekli sandalye ile gezdi
    Yapacakları çalışmalar sayesinde ilk 100 gün içinde trafikte ferahlamaların hissedileceğinden bahseden Soyer şöyle konuştu:
    "Önümüzdeki 5 yıl içinde daha yaşanabilir bir İzmir hayalimiz var. Gelişmiş kent; yoksulların bile otomobile bindiği değil, zenginlerin bile toplu taşımayı kullandığı kenttir. İnsanlarımızı toplu taşımaya özendirmek istiyoruz. Bunu sağlarsak kentin trafiği rahatlayacak. 'En çok ben biliyorum.' sözünü kimse benim ağzımdan duymayacak. Ortak aklı büyütme çabasında olacağım. Hangi mahalleye hangi aracın ne sıklıkla gitmesi gerektiğine vatandaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Biz onlar için iyi bir şey yapmayacağız, biz onlarla birlikte onlar için en iyisini yapacağız."

    'TRANSFER İSTASYONLARIMIZ İŞKENCE GİBİ'

    CHP'li Soyer İZBAN, metro ve tramvay hatlarının birleştiği transfer istasyonlarının şartlarından da şikayetçiydi.

    "Transfer istasyonları dünyanın birçok yerinde aslında yaşam alanlarıdır. Bizim istasyonlarımız işkence gibi" diyen Soyer, "Halkapınar İstasyonu başta olmak üzere aktarma istasyonlarımızı yaşam alanına dönüştürmek gibi bir projemiz var. Buraları cazip ve kullanılabilir hale getirip işin içine keyif katacağız. Böylece raylı sistem daha çok tercih edilebilecek" diye konuştu.

    Soyer, tam bilet ücretinde 06.00-07.00 ve 19.00-20.15 saatleri arasında yüzde 50 indirim yapmayı düşündüklerini, "Gittiğin kadar öde" sistemini buna dahil edeceklerini, ücretsiz transfer süresini uzatma gibi bir düşünceleri olduğunu da hatırlattı.

    'İŞİME BİSİKLETLE GİDECEĞİM'

    24 Haziran, seçim, sandık, oy
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
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    Soyer'in, kendisinin ve birim müdürlerinin kullanacağı ulaşım araçlarıyla ilgili söyledikleri de dikkat çekti:

    "İşime bisikletle gideceğim. Sokakta, mahallede, tramvayda, metroda, hayatın içinde olacağım. Herkes bana ulaşabilecek, dokunabilecek, konuşabilecek. Ulaşım müdürlerimizin makam aracı olmayacak. Tramvaya, metroya, otobüse binecekler. Önce onların sıkıntıları görmesi, yaşaması lazım."

    'ASFALTLAMA REKORU KIRACAĞIZ'

    Radyo Trafik İzmir dinleyenlerinden gelen İzmir yollarının çok kötü, çukurların fazla olduğuna yönelik eleştiriler üzerine ise Soyer, "2019-2023 yılları arası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rekor asfaltlama yılları olacak" ifadesini kullandı.

    'KÜLTÜRPARK'IN ADI VAR, KÜLTÜRÜ YOK'

    Liman'dan Kadifekale'ye kadar uzanan yolun tek başına bir turizm destinasyonu olduğundan da bahseden Soyer, şunları aktardı:

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
    © Twitter
    AK Parti İzmir adayı Zeybekci: CHP'li Soyer'le canlı yayında tartışabilirim
    "Orada duran hazineyi kullanılabilir bir turizm enstrümanı haline getirmek istiyoruz. Fuar'ın halini görünce insan kahroluyor. Buralara dokunmanın ötesinde bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Kültürpark'ın adı var, kültürü yok. Kültürpark'a kültürünü geri vermek gerekiyor. İzmirliler artık oraya girmiyor bile! Bu damarları açmamız lazım. Kemeraltı'nı da küçük dokunuşlarla harekete geçirmemiz gerekiyor. Fuar ve Kemeraltı 24 saat cıvıl cıvıl olmalı. Göreve geldiğimizde ilk el
    atacağımız yer Kemeraltı olacak. Çünkü Kemeraltı büyüdükçe İzmir büyüyecek."

    'HER ŞEYİMİ İZMİR'E VAKFETMEYE GELİYORUM'

    CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Soyer, İzmir'in zenginliğinin farkında olunmadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sonlandırdı:

    "Bu yaşam kalitesini hak etmiyoruz. İzmir'i dünyaya anlatmak zorundayız. Kendimi, enerjimi, biriktirdiklerimi, her şeyimi İzmir'e vakfetmeye geliyorum. Yaraları iyileştirmeye geliyorum. İzmir'i hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. İzmir'i ve İzmirlileri aşkla seviyorum. 1 Nisan'ı dört gözle bekliyorum; canla başla çalışmak için."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (741)

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    Etiketler:
    Çiğli Tramvay, Halkapınar-Otogar Metrosu, Buca Metrosu, Projeler, bisiklet, trafik, metro, CHP, Tunç Soyer, Alsancak Garı, 9 Eylül Meydanı, Basmane Garı, Ankara Caddesi, İzmir, Ankara
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