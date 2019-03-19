AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, şehrin trafikten kanalizasyon sistemine kadar birçok temel sorunu olduğunu ancak yaratılan 'yaşam tarzı kaygısı'nın tüm problemleri gölgelediğini söyledi. Zeybekci, "İzmir'in sorunu yaşam tarzı değil yaşam kalitesi" ifadesini kullandı.

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, 'İzmir'i iki kadeh içkiye indirgemek…' başlıklı köşe yazısında, AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci'nin dün Demirören Medya Grubu'nu ziyaret ettiğini açıkladı.

Zeybekci'nin "İzmir'i iki kadeh içkiye indirgeyip böyle bir endişe varmış gibi gündem yaratmak bu şehre en büyük haksızlık" dediğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Zeybekci, sohbetin bir yerinde önceki gün Karşıkaya'da yaşadığı şu sahneyi anlattı:

— Sahilde, bir restoranda, iki çift yemekteydi… Tam gün batımı saati… Güneşin yarısı denizin içinde… Harika bir manzara. Hava da çok güzel… 'Afiyet olsun' dedim… 'Başkanım' dediler, 'Seni gönülden seviyoruz. Yaparsan da sen yaparsın ama buna dokunacak mısın' diye masadaki içki kadehlerini gösterdiler. Dedim ki, 'Yahu niye dokunayım? Olur mu hiç öyle şey?'

Zeybekci, İzmir'in trafikten kanalizasyon sistemine kadar birçok temel sorunu olduğunu ancak yaratılan ‘yaşam tarzı' kaygısı gündeminin tüm bu problemleri gölgelediğini söyledi. Zeybekci şu cümleyle verdi mesajını: 'İzmir'in sorunu yaşam tarzı değil yaşam kalitesi.'"