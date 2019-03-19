Listesiyle dikkat çeken Kadıköylü muhtar Ayman: Neden şaşırdınız, burası hep böyle

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yeniden muhtar olmak için kolları sıvayan Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayman sosyal medyada çok konuşulan listesi için “Neden şaşırdınız? Burası hep böyle. Bu liste geçen yıl da böyleydi” dedi.

Sözcü'den Seda Önceler, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçime sayılı günler kala listesiyle sosyal medyada gündem olan Caferağa Mahallesi Muhtarı Zeynep Ayman ile konuştu. Muhtarlığa yeniden aday olan Ayman'ın listesinde yazar Buket Uzuner'den, opera sanatçısı Anais Martin'e, karikatürist İzel Rozental'den, mimar Mehmet Bozkurt'a kadar önemli isimler aza heyeti arasında yer alıyordu.

Ayman, konuya ilişkin olarak "Bu broşürün bu kadar gündem olması tamamen sosyal medyanın gücü. Neden bu kadar şaşırdılar anlamış değilim. Burası hep böyleydi. Geçen seçimde de listemiz aynıydı. Geçen seçimdeki azalardan sadece birkaç arkadaşımız değişti. Tuba Emlek işlerinini yoğunluğundan dolayı bu sene aramızda değil, Enis Bey de artık Büyükadalı oldu" dedi.

Listesiyle dikkat çeken Kadıköylü muhtar: Neden şaşırdınız? Burası hep böylehttps://t.co/iuTsjPaSRG pic.twitter.com/IVo0iiKImw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 19, 2019

​'LİSTEDEKİ İSİMLERİN HEPSİ KADIKÖY'E FAYDALI OLACAK'

Listenin beğenilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Ayman, "Listeyi belirlerken öncelikle Moda'da oturan arkadaşlarımıza yer verdik. Bu isimlerin hepsi Kadıköyümüze bir faydalı olacak isimler. Örneğin mimar Mehmet Bozkurt buradaki birçok yapı için bize fikir verecektir. Kadıköy, kültür-sanatla bağdaşmış bir ilçe. Karikatürist, yazar ve birçok bilgili arkadaşımız Kadıköy'e farklı bir bakış açısıyla bakacak ve gelişmesine yardımcı olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

'AYRIMCILIĞA YER YOK'

Öte yandan hazırlanan broşürde kendisi için ‘muhtar adayı' değil, ‘bilgi uzmanı' yazdıran Zeynep Ayman, "Broşürde 'bencillik' içermeyen bir görüntü sunulmak istedik. Ayrımcılığa yer yok" dedi.