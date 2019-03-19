Serdar Turgut: Washington'dan bir tanıdığım, 'Karanlık güçlerin hedefinde Türkiye ve Erdoğan var' dedi

Bir önceki yazısında Türkiye'ye yönelik karanlık oyunlar planlandığını söylediğini hatırlatan Turgut, "Yeni Zelanda’daki barbarlık sayesinde o karanlık bağlantıların nelere yol açabileceğini sanırım herkes artık görmüştür" ifadelerini kullandı.
Turgut ayrıca, Yeni Zelanda saldırısından sonra Washington'da 'ulusal güvenlik camiasının içinden tecrübeli bir isimle' konuştuğunu söyleyerek, o ismin kendisine "Silahın üzerindeki kelime ve tarihlere bakarsanız, bunun şifrelerini bu profildeki bir insanın kendi başına bilebilmesi mümkün değil. Onun eline bu silah böyle hazırlanıp tutturulmuş olmalı. Onun konuşup karanlık bağlantıları anlatacağını veya buna ömrünün yeteceğini hiç sanmıyorum. Net görünen şu ki global karanlık güçlerin hedefinde Türkiye ve Erdoğan var" dediğini aktardı.
'VATAN SEVGİSİNİN BİR GEREĞİ'
"Siyasi görüşümüz ve hayata bakışımız ne olursa olsun Erdoğan'ın bu konjonktürde gücünden kaybetmiş gibi gözükmemesi için vatan sevgisi ortak paydasında buluşmamız ve onun arkasında durmalıyız. Bu siyasetin değil, vatan sevgimizin bir gereğidir."
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