Serdar Turgut: Washington'dan bir tanıdığım, 'Karanlık güçlerin hedefinde Türkiye ve Erdoğan var' dedi

Gazete Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü yazısında cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'arkasında durulması gerektiğini' belirtti ve Washingont'dan bir tanıdığının kendisine "Global karanlık güçlerin hedefinde Türkiye ve Erdoğan var" dediğini söyledi.

© AFP 2018 / Karim Sahib Habertürk yazarı Turgut: ABD Kongresi, Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayını onaylamayabilir

Serdar Turgut, gazete Habertürk'te yayınlanan 'İşte bu yüzden Erdoğan'ın arkasında durmalıyız' başlıklı yazısında son günlere damgasını vuran Yeni Zelanda saldırısına değinerek, katil Brenton Tarrant'ın vermeye çalıştığı mesajda 'hedefin Türkiye ve Erdoğan olduğunu' iddia etti.

Bir önceki yazısında Türkiye'ye yönelik karanlık oyunlar planlandığını söylediğini hatırlatan Turgut, "Yeni Zelanda’daki barbarlık sayesinde o karanlık bağlantıların nelere yol açabileceğini sanırım herkes artık görmüştür" ifadelerini kullandı.

Turgut ayrıca, Yeni Zelanda saldırısından sonra Washington'da 'ulusal güvenlik camiasının içinden tecrübeli bir isimle' konuştuğunu söyleyerek, o ismin kendisine "Silahın üzerindeki kelime ve tarihlere bakarsanız, bunun şifrelerini bu profildeki bir insanın kendi başına bilebilmesi mümkün değil. Onun eline bu silah böyle hazırlanıp tutturulmuş olmalı. Onun konuşup karanlık bağlantıları anlatacağını veya buna ömrünün yeteceğini hiç sanmıyorum. Net görünen şu ki global karanlık güçlerin hedefinde Türkiye ve Erdoğan var" dediğini aktardı.

'VATAN SEVGİSİNİN BİR GEREĞİ'

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"Uzunca süredir yazıyorum Başkan Erdoğan global düzeyde oynanmak istenen karanlık oyunlara karşı nerdeyse tek başına mücadele eden lider olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullanan Turgut ayrıca, herkesin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durması gerektiğini belirterek bunun 'vatan sevgisinin bir gereği' olduğunu öne sürdü:

"Siyasi görüşümüz ve hayata bakışımız ne olursa olsun Erdoğan'ın bu konjonktürde gücünden kaybetmiş gibi gözükmemesi için vatan sevgisi ortak paydasında buluşmamız ve onun arkasında durmalıyız. Bu siyasetin değil, vatan sevgimizin bir gereğidir."