Gaziantep'te yaşlı kadın 68 yıl sonra kimliğine kavuştu

Gaziantep’te 68 yaşındaki kadın hayatında ilk kez kimlik sahibi oldu. Yıllar sonra varlığını kanıtlayan Cemile Demirhan'ın yaşamı 'Ay Lav Yu' filmini akıllara getirdi. Tıpkı filmin final sahnesinde olduğu gibi Demirhan da yıllar sonra kimliğine kavuştu. Yaşlı kadına kimliğini Gaziantep Valisi Davut Gül evine giderek bizzat teslim etti.

Yıllardır çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve kimliği olmadığı için tedavi olmakta dahi güçlük çeken 68 yaşındaki Cemile Demirhan, yıllar sonra kimliğine kavuştu.

Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan, bu durumu nedeniyle "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle bilinen 'Ay Lav Yu' filmini akıllara getiren Cemile Demirhan, filmin final sahnesinde olduğu gibi sonunda kimliğine kavuştu.

Cemile Demirhan'ın kimliğini Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı ile birlikte evine giderek bizzat teslim etti.

Vali Gül, şunları söyledi:

"Cemile teyzemizle ilgili yaklaşık 15-20 gün önce bir haber yapıldı. Haberde de özetle 68 yıldır kimliğinin olmadığı vurgulanıyordu. Ayrıca çeşitli sağlık sorunları da vardı. Cemile teyzemizin kimliğinin olmamasının asıl sebebi annesi ve babasının resmi nikahının olmamasıydı. İki senedir çeşitli girişimler yapılmış kimlik çıkarmak için ama kimlik mevzusu önemli bir konu. Yani kolay bir iş değil. Çeşitli testler ve araştırmalar gerektiren bir süreç. Teyzemiz en son Cumhurbaşkanımızdan ve devlet yetkililerinden destek istedi. Buna istinaden de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili bizleri talimatlandırdı. Sonrasında da teyzemizin işlemlerini elden takip ederek DNA eşleştirmeleri yaptık. Sağlık İl Müdürlüğümüz ve Nüfus Müdürlüğümüz konuyu bizzat takip etti ve bugün de Cemile teyzenin kimliğini teslim etmiş olduk."