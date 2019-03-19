'Hızır' İstanbul'dan sonra Suriye'de ortaya çıktı

'Hızır', Azez, Çobanbey ve Afrin'de yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar bırakıldı.
Genellikle yetim, kimsesiz ve savaş gazisi bulunan ailelere bırakılan zarfları gören Suriyeliler, şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.
BÖLGE HALKINDAN TEŞEKKÜR
Yalnız yaşadığını anlatan Cindo, "Bu bölgede yıllardır acı çekiyoruz. Kimsemiz yok. Yardımı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.
Azez'de zeytin ağaçları altındaki çadırlarda yaşayan Suriyelilerden Mahmut Abdullah da zarfın kim tarafından bırakıldığının bilinmediğini belirterek, şunları söyledi:
"İsmini bilmediğimiz bu hayırseverden Allah razı olsun. Burada hepimizin kayıpları var. Evsiz, barksız kaldık. Kimsesiz de kaldığımızı düşünüyorduk ama Türkiye hayırseverler bize kimsesiz olmadığımızı gösterdi. Tüm Türkiye'deki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."
İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerindeki bazı mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerinin önüne siyah takım elbiseli kişilerce içerisinde para bulunan zarf bırakılmış, vatandaşlar hayırsever kişiyi "Hızır" diye nitelendirmişti.
DAHA ÖNCE BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Kim olduğu bilinmeyen 'Hızır', daha önce Beyoğlu'nda ve Başakşehir'de kameralar tarafından böyle görüntülenmişti.
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