İmamoğlu: Büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu.
"Her gün bir ilçedeyiz, her şey çok iyi gidiyor. İnsanlar kendiliğinden geliyor ve binlerce insanla buluşuyoruz. Bu buluşmalar çok güzel çok nitelikli. Onun için biz büyük mitingimizi 1 Nisan'da yapacağız 16 milyon insanla. Hiç kimse dışında kalmayacak, hiçbir sayı ile de ölçülemeyecek."
Cevatpaşa muhtarı Adnan Liçina'yı da ziyaret eden İmamoğlu, "Biz muhtarlarımız kim seçilirse, partisine bakmayacağız. Siyaseti sokmayacağız. İnsana hizmet edeceğiz" dedi.
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