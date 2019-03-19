Yeni Zelanda saldırganının Türkiye'de nerelere gittiği belli oldu

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde gezdiği yerler ortaya çıktı. Tarrant'ın Türkiye'deki görüşme trafiği ve ülkede olduğu sürede meydana gelen toplumsal olayların da MİT tarafından detaylı şekilde araştırıldığı belirtildi.

Yeni Şafak'tan Sertaç Aksan'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yeni Zelanda'da katliamcısı Brenton Tarrant'ın Türkiye'deki adımları mercek altında. Tarrant'ın Türkiye'de görüşme trafiği ve ülkede olduğu sürede meydana gelen toplumsal olaylar MİT tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor.

Habere göre, saldırının ardından çok titiz bir çalışma yapan Türk istihbaratı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 'bilmesi gerekenler' prensibi çerçevesinde konuyla ilgili bilgi notlarını ilgili makamlara sundu.

Tarrant'ın Türkiye'de geçirdiği 43 günü en ince ayrıntısına kadar inceleyen, kullandığı hattın hangi baz istasyonlarında sinyal verdiği ve o istasyondaki muhtemel hedef isimleri belirleyen MİT, Tarrant'ın Türkiye'de bulunduğu dönemlerle eşleşen terör olaylarını da yeniden en ince ayrıntısına kadar inceliyor.

Bu kapsamda Marmaris ve Tokat'ın üzerinde özellikle durulduğu kaydedildi. Tarrant'ın diğer bulunduğu illerin ise Ağrı, Ankara, Edirne, Sivas, Mersin, Tokat, İstanbul, İzmir, Konya olduğu belirtiliyor.

Tarrant'ın yasal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ilk dönemin 17-20 Mart 2016 olduğu açıklanmıştı. Bu dönemde İstiklal Caddesi'nde bombalı bir terör saldırı olmuş, 19 Mart 2016'daki saldırıda 3'ü İsrail biri İran vatandaşı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Gaziantep nüfusuna kayıtlı bir IŞİD militanın gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Bu saldırıdan çok kısa bir süre önce de 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'da 38 kişinin hayatını kaybettiği bir bombalı saldırı yapılmıştı.

Tarrant'ın Türkiye'ye resmi yollardan ikinci geliş tarihi ise 13 Eylül-25 Ekim 2016. Bu tarih aralığında Türkiye yine bombalı başka bir saldırıya maruz kalmıştı. 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında 6 Ekim 2016'da bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişinin yaralanmıştı.

Habere göre, güvenlik kaynakları Tarrant'ın bu olaylarla bir bağı olup olmadığı, eğer varsa Türkiye'deki o dönemde gerçekleşen terör saldırılarında hangi dış istihbarat örgütlerinin doğrudan müdahalesi olduğunun da ortaya çıkabileceği görüşünde.

ATİNA-SELANİK-İSTANBUL ÜÇGENİ İNCELENİYOR

2016 yılı Mart ayında İran'dan Türkiye'ye gelen buradan da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Tarrant'ın ardından gerçekleştirdiği Selanik-İstanbul seyahatleri ve hemen ardından Slovenya'ya gitmesi de Türk istihbarat ekiplerince mercek altına alındı.

Öte yandan Türkiye'ye geldiğinde yeni bir hat almak yerine Yeni Zelanda'da kullandığı hattı ünlü bir telefon markasını ait telefonda çalıştıran Tarrant'ın, Türkiye'de telefonda herhangi bir irtibat gerçekleştirmediği öğrenildi.

Güvenlik güçleri, Tarrant'ın telefonunun sinyal verdiği alanlardaki o tarihlere ait tüm güvenlik kamerası, MOBESE ve kapalı devre sistemlerdeki görüntüleri inceleyerek, cep telefonu üzerinden herhangi bir kişiyle iletişim kurmayan Tarrant'ın yüz yüze temas kurup kurmadığını, kurduysa bu isimlerin kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor.

BULGARİSTAN'DA KİRALADIĞI ARABAYLA ŞEHİR TURU ATTI

MİT'in üzerinde hassasiyetle durduğu bir diğer konu da Tarrant'ın kaçak yollarla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapıp yapmadığı. Öncelikle Tarrant'ın Bulgaristan'daki temaslarını değerlendiren güvenlik güçleri burada da oldukça ilginç bir detayla karşılaştı.

İstihbarat birimlerinin edindiği bilgiye göre Tarrant Bulgaristan'da bir araç kiraladı ve herhangi bir isimle temas kurmadan şehir turu atarak bu ziyaretini tamamladı.