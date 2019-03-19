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17:21 19 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş'ın avukatından 'soruşturma' açıklaması

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Hakkında soruşturma açılan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın avukatı Bülent Yücetürk, "Anketlerde önde gözüken bir aday için abuk sabuk suçlamalar yapıyorlar. Bilgisayar Yavaş'a ait değil" dedi.

    Hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber, CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş hakkında 'müstehcen görüntü bulundurmak' ve 'suçu yetkiliye bildirmemek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
    A Haber: Mansur Yavaş'a müstehcen görüntü bulundurmaktan soruşturma açıldı
    Yavaş'ın avukatı Bülent Yücetürk, soruşturmaya ilişkin Halk TV'den Ayşenur Arslan'a konuştu. Yücetürk, şu ifadeleri kullandı:

    "Hakkında sahtecilik, şantaj özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından mahkumiyet kararı bulunan ve halen çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurmaktan yargılaması devam eden Necmettin Kesgin, Millet İttifakı'nın adayı olan müvekkilim Sayın Mansur Yavaş hakkında bir süredir yapmış olduğu iftiralarına bir yenisini eklemiştir. Çocuk pornosu görüntülerini bulundurmaktan hakkında yapılan yargılama dosyasının duruşmasına katılıp savunmasını orada yapacağına, sayın Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi vererek yeni iftira kampanyasının bir figürü haline gelmiştir. Oysa ki, suç duyurusuna konu bilgisayarla ilgili olarak sanık Necmettin Kesgin yargılandığı bir diğer dosya olan 32. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/270 Esaslı dosyanın yargılamasında bu bilgisayarın kendisine ait olduğunu beyan etmiş ve kabul etmiştir. Sanık Necmettin Kesgin'in asıl amacı üzerine atılı suçlardan mevcut siyasi ortamı da kullanarak, siyasi iktidarın desteğini almak suretiyle yargı makamlarını etkileyerek bu suçlardan kurtulmaktır."

    'ANKETLERDE ÖNDE GÖZÜKEN YAVAŞ İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'

    Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söyleyen avukat Yücetürk, sözlerine şöyle devam etti:

    Seyit Torun
    © AA / Evrim Aydın
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    "Sanık Kesgin, çocuk pornosunda yargılandığı savunmayı suç duyurusu olarak savcılığa sunmuştur. Bir IP kaydı önemlidir. Bu dosyada sanığa ait mail adresi ile çocuk pornosu görüntülerine erişim sağlanmıştır. Hakimler baskı altına alındığı için adil yargılanma hakkı tamamen ihlal edildi. Bir suçlu kurtarılmaya çalışılıyor. Seçimi iyi götüren, anketlerde önde gözüken bir kişiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

    Burada da hakkında istismardan yargılanan bir şahsın bilgisayarı değilmiş gibi davranıyorlar. Bu bilgisayar aslında birçok şeyi çözen bir şey. Bu bilgisayar olmasa sahtecilik de ortaya çıkamayacaktı. Bu bilgisayara dayanarak ve ona ait olduğuna hükmederek ceza verildi. Bu bilgisayar Mansur Yavaş'a teslim edildiğinde içinde bir şey olup olmadığı bilinmiyor ki. Silinmiş bölgede ve bunu bilirkişi bulabiliyor.2011 yılına ait görüntüler olduğu tespit edilmiş, o tarihte bilgisayar Yavaş'ta da değil ki… Ben insanlara biraz vicdan ve insaf diyorum. Adam her yoluyla kriminal bir insan. Böyle bir adama dayanarak, Yavaş sabıkası olmayan bir kişi."

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    Etiketler:
    Soruşturma, A Haber, İYİ Parti, Millet İttifakı, CHP, Halk TV, Bülent Yücetürk, Mansur Yavaş, Ankara
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