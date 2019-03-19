Ahmet Altan'a Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından para cezası

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 'Anayasayı İhlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Ahmet Altan hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Ela Ezgi Yelmen temsil etti.

© AA / Onur Çoban Ahmet Altan: Suçu Erdoğan işliyor, ben yargılanıyorum

Ahmet Altan esas hakkındaki savunmasında, hakkında daha önce Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan verilen kararın Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin kararıyla bozulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Benim Cumhurbaşkanıyla kişisel bir ilişkim yoktur. Ona hakaret etmek için bir nedenim de yoktur. O bir siyasidir. Benim yaptığım uyguladığı siyaseti eleştirmektir. Bu da benim Anayasal hakkımdır. Siyasi eleştirinin önüne geçilmek için bu tür davalar açılmaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim."

Mahkeme, Altan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği sabit olduğunu belirterek önce 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı kişiliği, sosyal, ekonomik durumunu dikkate alarak 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

İddianamede, Altan'ın P24 adlı internet sitesinde 8 Mayıs 2016'da 'Yeni Ergenekon' başlığıyla kaleme aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği iddia edilerek cezalandırılması talep ediliyordu.