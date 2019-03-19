CHP'den 'Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'li Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba, Ulucanlar Cezaevi'nden gerçekleştirdiği yayında "Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var" diyerek Abdullah Öcalan ile Fethullah Gülen'in yanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ismini veren Akit TV muhabiri Mehmet Özmen'e cevap verdi.

Özmen'in "Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum" ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan yanıt geldi. Özkan Twitter'dan yaptığı açıklamada "Alçak! Bunun hesabını yargı önünde vereceksin. Ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Alçak! Bunun hesabını yargı önünde vereceksin. Ahlaksız. https://t.co/8wjil3Lyzl — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 19, 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, "AKİT TV muhabirinin darağacı önünde 'Toplum Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılmasını bekliyor' cümleleri toplumda kaos çıkarmak hedeflidir. Seçimlere yönelik planlı programlıdır. Bu provokatör ve televizyonu mutlaka hesap vermelidir" diye tepki gösterdi.

AKİT TV muhabirinin darağacı önünde "Toplum Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılmasını bekliyor" cümleleri toplumda kaos çıkarmak hedeflidir.

Seçimlere yönelik planlı programlıdır.

Bu provokatör ve televizyonu mutlaka hesap vermelidir. pic.twitter.com/4KUk0VIeqb — Veli AĞBABA (@veliagbaba) March 19, 2019

© Fotoğraf : Twitter Akit TV sunucusu: Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor

​Müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi'nden yayın yapan Akit TV muhabiri Özmen, cezaevindeki darağacını gösterip, toplumun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun idamını istediğini öne sürdü ve ​"Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki, taktir yine kamuoyunun. Sonuçta PKK törer örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne kol kanat geren, bu topraklara ihanet eden her bir vatandaşın işte bu darağacında idam edilmesi gereken isimler bugün bile. Ama maalesef 2004 tarihinde idam Türkiye'de kaldırıldı" dedi.