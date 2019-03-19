Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopolis'e çevirmeye çalışan Bizans artıklarına okkalı bir tokat indirmenizi istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Tarih sadece bir milletin hafızası değildir, istikbalinin de pusulasıdır. Bir toplum için hem ibret vesikası hem de ilham kaynağıdır. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz, emperyalistlerin masa başında kurduğu bir ülke değiliz. Bu ülkeyi birilerinin lütfu olarak değil 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesiyle çarpışa çarpışa kurduk. Bizi tanımak isteyenler gelsin Çanakkale'yi ziyaret etsin. Bize parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun. Bize Boğaz'ın batısına geçme diyen müptezeller önce bu milletin tarihini iyi kavrasın.
CHP'ye gönül verenlere söylüyorum; Bay Kemal'in İslam dünyasını, terör dünyası olarak görmesi karşısında bu adamın peşinden hala nasıl gidiyorsunuz? Sen YPG'ye bile terör örgütü diyemiyorsun. Türkiye'nin güçlü olmaktan, güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Türk milleti zayıflarsa Kudüs davası, Filistin davası, hak, hukuk, adalet davası da zayıflar. Türkiye dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın, güvenin, huzurun sembolüdür.Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer. Türkiye'nin güçlü olmaktan, güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten, kardeşliğini perçinlemekten başka hiçbir yolu yoktur.
Muhafelet ne yaparsa yapsın, biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz. 17 yılda Kocaeli'ne 27 katrilyon yatırım yaptık. Gebzeye bir millet bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattık.Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4. kesimini burada açıyoruz.
Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli birçok il merkeziyle bağlanmış olacak.
Çiftçilere toplamda 358 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 5 yeni organize sanayi merkezi kurduk.
Bayrağımıza ezanımıza sahip çıkmanızı istiyorum."
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