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18:57 19 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: İstanbul'u Konstantinopolis'e çevirmeye çalışan Bizans artıklarına okkalı bir tokat indirmenizi istiyorum

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (747)
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler öncesinde Kocaeli'de düzenlediği mitingde "İstanbul'u Konstantinopolis'e çevirmeye çalışan Bizans artıklarına okkalı bir tokat indirmenizi istiyorum" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu
    © Fotoğraf: MustafaYeneroglu.com
    AK Partili vekilden Erdoğan'a eleştiri: Doğru bulmuyorum
    "Sizleri 31 Mart'a hazır görüyorum. 31 Mart akşamı bu kalabalığı yine burada inşallah takip edeceğim. Kocaeli bizi hiç mahçup etmedi, bizi hiç yalnız bırakmadı. Sizler yüzde 60 ile Cumhur İttifakını açık ara lider yaptınız. Bize inandınız, güvendiniz, 5 yıl daha hizmet etme imkanı tanıdınız. Sizlerden aynı tavrı 31 Mart'ta da bekliyorum; rekorlar şehri Kocaeli'den yine rekor bekliyorum. İstanbul'u Konstantinapol'e çevirmekle yanıp tutuşan Bizans artıklarına şöyle okkalı bir Osmanlı tokadı indirmenizi istiyorum. Şimdi öyle bir ses vereceksiniz ki İslam karşıtlarının dizlerinin bağı çözülecek. Öyle bir gürleyeceksiniz ki, silahlarının üzerine yazdıkları mesajlarla Türkiye'yi tehdit edenler ayaklarını denk alacak. DEAŞ'ından PKK'sına Neonazisinden FETÖ'süne kadar ülkemizi hedef olan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum.

    Tarih sadece bir milletin hafızası değildir, istikbalinin de pusulasıdır. Bir toplum için hem ibret vesikası hem de ilham kaynağıdır. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz, emperyalistlerin masa başında kurduğu bir ülke değiliz. Bu ülkeyi birilerinin lütfu olarak değil 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesiyle çarpışa çarpışa kurduk. Bizi tanımak isteyenler gelsin Çanakkale'yi ziyaret etsin. Bize parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun. Bize Boğaz'ın batısına geçme diyen müptezeller önce bu milletin tarihini iyi kavrasın.

    CHP'ye gönül verenlere söylüyorum; Bay Kemal'in İslam dünyasını, terör dünyası olarak görmesi karşısında bu adamın peşinden hala nasıl gidiyorsunuz? Sen YPG'ye bile terör örgütü diyemiyorsun. Türkiye'nin güçlü olmaktan, güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Türk milleti zayıflarsa Kudüs davası, Filistin davası, hak, hukuk, adalet davası da zayıflar. Türkiye dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın, güvenin, huzurun sembolüdür.Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer. Türkiye'nin güçlü olmaktan, güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten, kardeşliğini perçinlemekten başka hiçbir yolu yoktur.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil
    © AA / Kayhan Özer
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    Ülkemizin farklı cephelerde yürüttüğü beka mücadelesini bunlar göremiyor. Bunlar ayrımcı, bunlar ülkemizi bölmek isteyenler ama biz ülkemizi bunlara böldürmeyeceğiz; beka mücadelesi dediğimiz bu. İmralı'daki caniye özgürlük isteyen terör sempatizanları CHP listelerinden seçime giriyor. Bay Kemal FETÖ'cülerin ağzından konuştuğu gibi bugün de ırkçı fanatiklerin ağzından konuşuyor. Bunun adı siyasi basiretsizlikten öte gaflettir, dalalettir. Bu şahsın kaset tezgahıyla CHP'nin başına getirildiği günden beri tek icraatı yoktur.

    Muhafelet ne yaparsa yapsın, biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz. 17 yılda Kocaeli'ne 27 katrilyon yatırım yaptık. Gebzeye bir millet bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattık.Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4. kesimini burada açıyoruz.

    Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli birçok il merkeziyle bağlanmış olacak.

    Çiftçilere toplamda 358 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 5 yeni organize sanayi merkezi kurduk.

    Bayrağımıza ezanımıza sahip çıkmanızı istiyorum."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (747)
    Etiketler:
    Konuşma, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Türkiye
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