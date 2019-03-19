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18:58 19 Mart 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Kılıçdaroğlu: Sanıyor ki milleti kavga ettirirsem koltukta ömür boyu oturacağım

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kepez İlçesi Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen ortak mitingde halka hitap etti.

    Antalya'daki miting öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Kılıçdaroğlu ve Akşener üçüncü ortak mitingini Antalya'da gerçekleştirdi. Kürsüye birlikte çıkan iki lider kalabalığı selamladıktan sonra ilk konuşmayı Akşener yaptı.

    'ERDOĞAN TOPLUMU GERİYOR'

    Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumu gerdiğini iddia ederek, "Çünkü birbirinizle kavga ederseniz kutuplaşacaksınız; sonuç itibariyle yanan mutfak, kaynamayan tencere, işsiz gençler, EYT'liler çiftçinin kullandığı mazot, narenciyenin öldürülmesi bunlar konuşulmayacak" ifadelerini kullandı.

    "Esnaf sabahtan akşama kan ağlıyor" diyen Akşener, "Mazotu, ÖTV'yi onlar indirmezse biz indireceğiz. Üreten bir Türkiye vizyonları yok. Biz yeniden fabrikalar açacağız, sanayiyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz. Biz yeniden fabrikalar açacağız; sanayiyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

    'SANIYORLAR Kİ KAVGA ETTİRSEM ÖMÜR BOYU BU KOLTUKTA OTURACAĞIM'

    Demokrasi, ekmek, onur, her evde huzur ve bereket olsun diye mücadele verdiklerinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD Başkanı Donald Trump telefon açtığı zaman papazı serbest bırakmayacak onurlu bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz Kuvayi Milliye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz işsizlik mücadelesidir. Bizim mücadelemiz budur. Bireysel ve kişisel bir çıkarın peşinde değiliz. Cennet gibi bir ülkeyi, her şeyin olduğu ülkeyi, neden cehenneme döndürdüklerini sorusunu sorma zamanıdır. Niçin kavga ediyoruz, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz. Hangi gerekçi ile her türlü iftirayı atıyorlar? Çünkü beylerin söyleyecek sözü yok. Ekonomi batmış, işsizlik yükseldi, çiftçinin, esnafın, sanayicinin durumu iyi değil diyemiyorlar. Diyemiyorlar ama herkesi suçlamaya başladılar. Yok şu terörist yok bu terörist, yok bu bunu yaptı. Oturduğun koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu, işgal ettiğin koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. Sen oradan temiz mesajlar vereceksin. İnsanların kimliği ve onuru ile oynamayacaksın. Yaşam tarzıyla oynamayacaksın, insanların inancını siyasete alet etmeyeceksin. Dünyadan haberi yok. Sanıyor ki milleti kavga ettirirsem koltukta ömür boyu oturacağım. Bir koltukta ömür boyu oturmak diye bir gerekçe olmamalı. Hepimiz faniyiz, arkada bir hoş seda kalmalı. Bilmiyorlar unutmuşlar. Dinden imandan bahsediyorlar ama Yunus Emre, Mevlana, Erzurumlu Emrah, Karacoğlan, Dadaloğlu ve Yörükleri bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanları kandırıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

    Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Atmaca
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    'SADECE BİR YILDA 11 BİN İŞSİZ'

    Sadece bir yılda işsiz kalanların sayısının 1 milyon 11 bin kişin olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "1 milyon haneye ekmek girmemesi ne demektir. Bir babanın çocuğuna harçlık verememek demektir. 1 milyon hanede akşam evde tencerenin kaynamaması ne demektir. Annenin çocuğunu yatağa aç yatırması ne demektir. Onların bundan haberi yok, bunu bilmiyor, onlar sarayda oturuyorlar,onların keyfi yerinde. Bütün hazineyi damada teslim etmiş. Ne diyor damat 'Seçimden sonra 2.5 milyon kişiye istihdam sağlayacağız" ' diyor. Beyefendi sen uzayda mı yaşıyorsun, sağlayacaksan şimdi sağla, millet zaten perişan."ifadelerine yer verdi.
    Tanzim satış yerleri üzerinden iktidarı eleştirmeye devam eden Kılıçdaroğlu, Antalya'da tırlarla bedavaya gönderilen yardımların fakir fukaraya parayla satıldığını aktardı.

    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
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    '17 YILIN SONUNDA SOĞAN KUYRUĞU'

    Kimsenin kimliğini, yaşam tarzını siyasete alet etmeyeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: " AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum. 17 yıldır omuzlarınızda taşıyorsunuz. Ne istedilerse verdiniz. 17 yıldır AK Parti'ye çalışan kadınlar vardı. Doğru dürüst ayakkabıları bile yoktu. Türkiye güzelleşecek diye kapı kapı gezdiler. 17 yılın sonunda bu güzelim insanlar soğan kuyruğuna girdi. Ne oldu. Bu soruyu her vatandaşın, özellikle AK Parti'ye oy verenlerin kendisine sormasını isterim. Sen 17 yıl oy verdin. 17 yıl sonra seni getirip seni soğan kuyruğuna sokuyorsa ‘dur' demen lazım".

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA / Veysel Kara
    Akşener: Her türlü iftira atıldı ama 'hırsız' diyemediler
    'MİLLİYETÇİ OLMAK KOLAY DEĞİL'

    Milliyetçiliğin sıradan bir olay olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi olmak için bayrağını, vatanını seveceksin. Milliyetçi olmak için yatağa aç giren birisi varsa rahat uyumayacaksın. Milletçi olmak için insanları kucaklayacaksın. Milliyetçi olmak için yeri geldiğinde yedi düvele karşı meydan okuyacaksın. Milliyetçi olmak için Çanakkale'yi Kuvayi Milliye'yi unutmayacaksın. Milliyetçi olmak kolay değildir. Milliyetçi olmak için kendi ülkenin silah fabrikalarını yabancı bir orduya satmayacaksın. Sakarya'daki tank palet fabrikasından söz ediyorum. Değeri 20 milyar dolar. Yüzde 49.9'unu Katar ordusuna sattılar. Kendisini milliyetçi olarak tanımlayıp sarayın sözcülüğünü yapan kişiye seslenmek isterim. Nasıl oluyor da bu ülkenin silah fabrikası Katar'a satılacak sen de bunu savunacaksın. Bunu benim vicdanım ve milliyetçiliğim asla kabul etmiyor. Bu devlet sıradan bir devlet değildir. Sınırları sıradan değildir. Her metrekaresinde acı, şehit kanı vardır. Her şeyi sattınız sıra silah fabrikalarına geldi. Buna asla izin vermeyeceksiniz. İlk etapta 31 Mart'ta birlikten, demokrasiden yana olan belediye başkan adaylarına, CHP, İYİ Parti ve başka bir yerde birliktelik sağlanmışsa Saadet Partisi'ne oy vereceğiz." dedi.

    CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
    © AA / Arşiv
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    'EYT TEKLİFİNİ REDDETTİLER'

    Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorununu bildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, " ETY ile ilgili kanun teklifini verdik reddettiler. AK Parti ve MHP reddetti. Size düşen ne size red verdilerse sizde sandıkta dersini vereceksiniz. Bu kadar basit. Polis arkadaşların 3 bin 600 ek göstergesini hep seslendirdim. Kanun teklifi verdim onu da reddettiler. Ta ki gerçekleşinceye kadar söyleyeceğiz.Çiftçinin, emeklinin,çöpten kağıt toplayıp geçinenin durumunu biliyorum. Asla umutsuz değiliz. Sandığa gideceğiz, şöyle bir kulaktan tutacağız ve gereğini yapacağız."dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu: Ülkeyi 17 yılda soğan kuyruğuna nasıl soktunuz?
    BÖCEK: KİMSE İŞİNDEN OLMAYACAK

    Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ise Antalya'ya gönül veren herkesle bir olmaya devam edeceklerini ve dertlerin ortak olduğunu söyledi. Amaçlarının Antalya'nın refah seviyesini yükseltmek olduğunu dile getiren Böcek, " Bütün sorunları ve dertleri çözmeye geliyoruz. Yerelden kalkınacağız. Mutfaktaki yangın sönecek. Biz varken kimse yatağına aç girmeyecek. Antalya'yı beraber yönetecek ve kalkındıracağız. İşçi kardeşlerimin hiçbiri siyasi görüşünden dolayı işten çıkarılmayacak. Telaşa kapıldılar ‘Böcek gelirse sosyal yardım kesilir' diyorlar. Bizim projelerimiz ranta değil halka yöneliktir. 31 Mart gecesi Antalya'da herkes kazanacak. Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız."diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla kalabalığı selamladı, karanfil dağıttı.

    Etiketler:
    ortak miting, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Millet İttifakı, CHP, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Antalya
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