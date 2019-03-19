Nike, Ortadoğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya kuruyor

ABD'li giyim firması Nike'ın Ortadoğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya kuracağı belirtildi.

© REUTERS / Toby Melville Nike bu kez sadece kadınlar için 'Just Do It' dedi

Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre, Nike, Ağrı'daki Tekstilkent projesi kapsamında Ortadoğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya taşıyor.

2 yılda 5 bin kişinin çalışması planlanan üretim merkezinde işlenen tekstil ürünlerinin ihracatı da Ağrı üzerinden gerçekleştirecek.

Marka, Ağrı Valiliği'nin hibe olarak sunduğu fabrika binasında düşük enerji maliyeti avantajından yararlanıp ilk etapta Avrupa ve Ortadoğu'ya ardından da Afrika'ya ihracat gerçekleştirecek.

Üretim Nike'ın Türkiye'deki üreticisi Yeşim Tekstil ile birlikte hayata geçirilecek. Fabrikada nano teknolojik ürünlerin yanı sıra dünyada hızlı modaya uygun basic ürünlerin de üretimi yapılacak.

Ağrı'da üç etaptan oluşacak Tekstilkent projesinin ilk etabı tamamlandı. 2019 sonbahar dönemine kadar 50 bin metrekarelik proje tamamlanmış olacak.