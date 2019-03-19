Bir Ekşi Sözlük yazarı daha tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, geçtiğimiz hafta cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı övdüğü iddiasıyla "no ceiling" rumuzunu kullanan Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattı.

Şahsın E.A. (24) olduğunu belirleyen ekipler, ardından bir eve düzenledikleri operasyonda E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 EKŞİ SÖZLÜK YAZARI DAHA TUTUKLANMIŞTI

Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan bir Ekşi Sözlük yazarı da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.