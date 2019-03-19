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23:40 19 Mart 2019
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    Seçim- Mühür- Sandık

    EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı

    © AFP 2018 / Adem Altan
    Türkiye
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    EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

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    EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 12-17 Mart 2019 tarihleri arasında 3 büyükşehiri kapsayan anket çalışması yaptı. Anket çalışmasında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki önde gözüküyor.

    ANKET 5711 KATILIMCIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Anket çalışması 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik seçmenlerin parti tercihlerini ölçmek ve değerlendirmek için gerçekleştirildi. Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi. Araştırma, 3 büyükşehirde yaşayan 18 yaş ve üzeri toplam 5 bin 711 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

    Araştırma demografisi yüzde 56.5 ile erkek, yüzde 43.5 ile kadından oluştu. Araştırmada 18-24 yaş arası yüzde 15.2, 25-34 arası yüzde 21.5, 35-44 arası yüzde 36.0, 45-54 arası yüzde 18.0, 55 yaş üzeri yüzde 9.3 olarak yer aldı. Araştırmaya katılanların eğitim seviyesi de ilkokul için yüzde 22.4 iken, ortaokul yüzde 18.5, lise yüzde 39.6 ve üniversite yüzde 19.5 olarak yer aldı.

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    EMAX Araştırma Genel Koordinatörü Sezai Erhan, 31 Mart tarihi yaklaştıkça kararsızların oranının azaldığını ve seçmenlerin tercihlerinin netleştiğini, kararsız seçmeni asıl büyük oy havuzu olan AK Parti ve CHP kitlesinin oluşturduğunu söyledi. Erhan, Batı Marmara, Doğu Marmara ve Ege bölgelerinde seçime katılım oranının Türkiye ortalamasının üzerinde seyredeceğini, kararsızların seyrine bakıldığında kadınlarda ve geleneksel muhafazakâr hayat tarzına sahip kesimde diğerlerine oranla yüksek olduğunu kaydetti.

    İSTANBUL

    Araştırmada, vatandaşa ‘Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' soruldu. Yüzde 45,7'lik kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 42,4'lük kesim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

    ANKARA

    ‘Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verecekleri' sorulan vatandaşlardan yüzde 44,3'lük kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 43,5'lik kesim ise ‘CHP'nin adayı Mansur Yavaş' dedi.

    İZMİR

    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in yüzde 50,1, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise yüzde 38,5 oy alacağı öngörüldü.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, EMAX Araştırma Şirketi, İYİ Parti, MHP, HDP, CHP, AK Parti, Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu, Mehmet Özhaseki, Binali Yıldırım, Nihat Zeybekci, İstanbul, İzmir, Türkiye, Ankara
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