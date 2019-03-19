Çanakkale Zaferi etkinliğinde Atatürk'ün adının duada anılmaması üzerine albay salonu terk etti

Avcılar’da düzenlenen Çanakkale Zaferi anma etkinliğinde, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül, okunan duada Atatürk’ün adı anılmadığı için duruma tepki gösterdi. İrevül, duayı okuyan öğretmenin yanına giderek “Sen Atatürk diye bir adam duydun mu? Neden hiç duada anmadın?” dedikten sonra etkinlikten ayrıldı.

© AA / Jandarmadan Çanakkale Zaferi videosu

Çanakkale Zaferi için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organize ettiği anma programında gerginlik yaşandı.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü DUYDUN MU SEN HİÇ?"

Abc Gazetesi'ndeki habere göre; Çanakkale Zaferi'nde savaşanlar ve hayatını kaybedenler adına okunan duada Mustafa Kemal Atatürk'ün adının hiç anılmaması üzerine, Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül'ün, duayı yapan öğretmenin yanına gidip, "Mustafa Kemal Atatürk'ü duydun mu sen hiç? Ona niye Fatiha okumadın?" diyerek salonu terk etti.

Avcılar'da Çanakkale Zaferi için Kız Anadolu İHL anma programı düzenledi.



Şehitler adına okunan duada Atatürk'ün adı hiç anılmayınca Askerlik Şb.Bşk.Albay Önder İrevül salonu terketti.



TSK'nın Albaya teşekkür etmesi beklenirken hakkında idari tahkikat başlattığı iddia ediliyor. pic.twitter.com/NpandEuP4v — Veli AĞBABA (@veliagbaba) 19 Mart 2019

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDIĞI İDDİASI

Öte yandan Albay İrevül hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.