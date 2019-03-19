Çanakkale Zaferi etkinliğinde Atatürk'ün adının duada anılmaması üzerine albay salonu terk etti

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü DUYDUN MU SEN HİÇ?"
Abc Gazetesi'ndeki habere göre; Çanakkale Zaferi'nde savaşanlar ve hayatını kaybedenler adına okunan duada Mustafa Kemal Atatürk'ün adının hiç anılmaması üzerine, Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül'ün, duayı yapan öğretmenin yanına gidip, "Mustafa Kemal Atatürk'ü duydun mu sen hiç? Ona niye Fatiha okumadın?" diyerek salonu terk etti.
Avcılar'da Çanakkale Zaferi için Kız Anadolu İHL anma programı düzenledi.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) 19 Mart 2019
Şehitler adına okunan duada Atatürk'ün adı hiç anılmayınca Askerlik Şb.Bşk.Albay Önder İrevül salonu terketti.
TSK'nın Albaya teşekkür etmesi beklenirken hakkında idari tahkikat başlattığı iddia ediliyor. pic.twitter.com/NpandEuP4v
İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDIĞI İDDİASI
Öte yandan Albay İrevül hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.
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