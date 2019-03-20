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01:15 20 Mart 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: S-400'den vazgeçemezsiniz, alınmalı

    © AA / Adem Koçak
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Bahçeli, S-400 konusunda, "Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    DHA
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı TV Programı'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Mart iddiaları hakkında, "Bu söylemler yanlıştır. Bunu denemek isteyenler varsa ortaya çıksınlar. Türk milleti 15 Temmuz'daki verdiği cevabı kat kat verecektir" dedi.

    'EĞER İDAMLA İLGİLİ ADIM ATILACAKSA MHP BU KONUDA VAR'

    Bahçeli, "Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var" şeklinde konuştu.

    Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ifadelerine ilişkin şunları söyledi:

    "Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik".

    'YAVAŞ, CHP ADAYLIĞINDAN ÇEKİLMELİDİR'

    Mansur Yavaş ile ilgili iddialar hakkında, "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir" şeklinde konuşan Bahçeli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli: Mansur Yavaş adaylıktan çekilmeli
    "Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu? CHP'de çok değerli siyasetçiler var".

    'EYT HAKKINDA BİR ŞEY ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL'

    Emeklilikte yaşa takılanlar hususunda konuşan Bahçeli şunları söyledi:

    ''Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir".

    'AK İTTİFAKI KURARAK ERDOĞAN'A SAHİP ÇIKSINLAR'

    Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisinin içerisinde 'Yeni siyasi oluşuma ihtiyaç var' diyenler bir senaryonun figüranlarıdır" dedi.

    "Biz bir siyasi partiyiz Cumhur İttifakı kurduk" diyen Bahçeli, "Kendileri ise AK ittifakı kurarak partilerine ve Recep Tayyip Erdoğana sahip çıksınlar" şeklinde konuştu.

    'TEK YANDAN AMERİKA'YA BAĞIMLI BİR ÜLKENİN SAVUNMASI OLMAZ'

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, S-400 konusunda, "Bundan vazgeçemezsiniz, alınmalı. Tek yandan Amerika'ya bağımlı bir ülkenin savunması olmaz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, CHP, İYİ Parti, MHP, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Rusya, ABD, Türkiye
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