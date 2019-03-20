THY'den video: Yeni havalimanına nasıl gidilir?

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na nasıl gidileceğini gösteren bir klip yayınladı.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) 18 Mart 2019
Yeni evimizi daha yakından tanıyalım:
1⃣
İstanbul Havalimanı’na nasıl ulaşabilirim? 🛣@igairport#TürkHavaYolları #İstanbulHavalimanı pic.twitter.com/7H8nAtQmtI
Bilgilendirme klibinde kentin farklı noktalarından havalimanına olan uzaklıklar belirtildi. Taksim ve Bakırköy 44, Kadıköy ise 55 km. uzaklıktayken, havalimanına yolcu taşıyacak otobüs hatları da ayrıntılı olarak belirtildi.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) 19 Mart 2019
Yeni evimizi daha yakından tanıyalım:
2⃣
İç hat giden yolcularımız yeni evimizde nasıl bir yol izleyecek?@igairport #TürkHavaYolları #İstanbulHavalimanı pic.twitter.com/4CCiREOF4d
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