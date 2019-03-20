THY'den video: Yeni havalimanına nasıl gidilir?

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'na nasıl gidileceğini gösteren bir klip yayınladı.

Bilgilendirme klibinde kentin farklı noktalarından havalimanına olan uzaklıklar belirtildi. Taksim ve Bakırköy 44, Kadıköy ise 55 km. uzaklıktayken, havalimanına yolcu taşıyacak otobüs hatları da ayrıntılı olarak belirtildi.