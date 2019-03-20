Ticaret Bakanı Pekcan: Yöresel ürünler için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunun dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, firmaların da markalarıyla satış yapmalarına yüzde getireceğiz" dedi.

Bakan Pekcan, modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılışının ardından, Tuşba ilçesindeki Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen mobilya fuarının açılışına katıldı.

Ardından valiliği ziyaret eden Pekcan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile görüştü.

Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmamız var. Bu taslak çalışmada, marketlerin yöresel ürünleri için belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunun dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, firmaların da markalarıyla satış yapmalarına yüzde getireceğiz. Bunun dışında esnafımızın ihracatçı olmasına yönelik pazarlama ve marka destek projemiz var. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. Esnafımızın iç ticarette gösterdiği başarıyı ihracatta da göstermesini, Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Bence burada Van öncü olabilir".