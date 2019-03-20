CHP'nin Şişli adayı Keskin: Kendi yaptığımız ankette AKP ve DSP’nin açık ara önündeyiz

CHP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Muammer Keskin, kendi yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Keskin, "Biz kendi yaptığımız ankette AKP ve DSP’nin açık ara önündeyiz. Benim kendi yaptığım anket çok daha kıymetli, çünkü şu anda dolaşmadığım yer kalmadı" dedi.

CHP tarafından Şişli Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Muammer Keskin, Oda TV'den Şenol Çarık'a konuştu.

"Hayalinizdeki Şişli’yi anlatır mısınız?" sorusuna Keskin, "Yaşanabilir bir Şişli. Çevre koşullarıyla, trafiğiyle, otoparkıyla, yeşil alanıyla, kaldırımlarıyla; bütün yurttaşlarımıza, dezavantajlı yurttaşlarımıza sağlıklı bir şekilde, güvenli ve sağlıklı bir kent yaratmak" yanıtını verdi.

Keskin, şunları kaydetti:

"Şişli hem yaşlı nüfusun hem de gençlerin, üniversite öğrencilerinin olduğu bir ilçe. Şişli'yi yaşanabilir bir kent haline getirmemiz gerekiyor.

Şişli'nin kaynaklarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Şişlili yurttaşlarım bana bu konuda güvenebilir. Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan Şişli'nin kaynaklarını sadece Şişlili yurttaşlarım için kullanacağım. Hayata geçireceğimiz hizmetlerimiz Şişlili yurttaşların kayıp yıllarını unutturacak.

Şişli yıllar önce tiyatrosuyla, sinemasıyla, kültürel faaliyetleriyle önde bir ilçeydi. Bugün maalesef bundan eser yok. Şişli'yi kültür ve sanat alanındaki eski günlerine geri döndürmek istiyoruz. Sanatın ve kültürün her dalında, Şişli'de yaşayanlar da dahil olmak üzere dünya ölçeğindeki birçok sanatçıyı Nişantaşı Sanat ve Kültür Parkı'na getirerek Şişlili yurttaşlarımızla buluşturmak hedefimiz.

Şişli'yi bu alanlarda yenilemek, yapılanmasını sağlamak, yurttaşlarımızın hem gündüz hem de gece yararlanabileceği kültürel faaliyetlerin alanı içine almak istiyoruz."

Çarık'ın devamında yönelttiği sorular ve Keskin'in bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Çok yoğun bir seçim çalışması yürütüyorsunuz. Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

41 yıldır Şişli'de oturuyorum. Öğretmen kökenliyim. Mali müşavirlik yapıyorum. Meslek odamda yöneticilik yaptım. Uzun zamandır Şişli siyaseti içerisinde bir aktörüm.

Hayata bakışımızdan, Şişli'deki projelerimizden dolayı Şişli halkı ciddi olarak desteğini sunmaktadır.

Gittiğim her yerde eskiden, "hiç gelmiyorsunuz, sizi tanımıyoruz" diyorlardı. Şimdi ise "sen git git, biz seni tanıyoruz, öğrendik, sen namuslu ve dürüst adammışsın" diyorlar. Ben de diyorum ki "namuslu ve dürüst olmak herkeste olması gereken bir meziyettir".

'KENTSEL' DEĞİL, ‘YERİNDE DÖNÜŞÜM'

- Şişli'nin mahalleleri arasında büyük bir uçurum var. Bazı mahalleler çok geri kalmış. Bu tabloya ilişkin neler söylemek istersiniz?

Şişli'nin 25 mahallesi var. Merkez mahallelerde sorunlar biraz daha az, o da göreceli tabi neye göre az? Bir Yayla Mahallemiz var. Okulu yok. Yolları problemli, konut sorunu var, tapu sorunu var. Paşa Mahallemizde de banyosu olmayan evler var, çocuklarını sokakta yıkayan kadınlarımız var.

Kuştepe, İzzet Paşa, Mahmut Şevket Paşa mahallelerimizde tapu sorunu bulunmaktadır. Buralarda "kentsel dönüşüm" sorunları var. Aslında ben "kentsel dönüşüm" tabirini kullanmıyorum, "yerinde dönüşüm" diyorum. "Kentsel dönüşüm" deyince birilerinin ağzı sulanıyor. Çok ciddi bir rant hesabı yapıyorlar. Biz ise yurttaşlarımızı yerinden etmeden, onların buradaki kazanımları neyse o kazanımlar üzerinden yapılanmasını sağlayacağız.

Daha önce Sulukule'de yaşayan yurttaşlarımızı o bölgeden çıkardılar, zenginlere peşkeş çektiler. Şişli'de bunu yapmayacağız. 10 mahallemizde "dönüşüm" var. Birçok mahallemizde de yapı stoğumuz çok eskidi, bunların yenilenmesi gerekiyor. Yenilenirken de daha sağlıklı yapılara kavuşturulması gerekiyor. Biz halkımızın daha sağlıklı yaşaması için çalışacağız.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'u alacağız. Şişli'yi ve Beyoğlu'nu da alacağız. Mülkiyet sorunlarını ciddi bir çalışma grubumuzla birlikte çözeceğiz.

Yurttaşlarımızı yerinden etmeden, onların sağlıklı yaşam koşulları içinde yaşamasını sağlayacağız.

© AA / Kemal Sansar Kılıçdaroğlu: Yavaş seçilirse fakir semtlere mutlaka kreş yapılacak

Şişli Belediyemizin yapmış olduğu toplum merkezleri ve kreşler var. Ama bunlar maalesef yeterli değil. En temel hedeflerimizden biri çocuklarımıza, gençlerimize ve evde oturmak zorunda kalan kadınlarımıza olanaklar tanımak ve onları hayata katmak olacak. Kendine güvenli çocuklar ve çağdaş anneler yetiştirilmesine öncelik etmek biz yerel yöneticilerin sorumluluğunda. Özellikle çocuklarımız için çok sayıda kreş açacağız. Bu yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri zaten. Şişli'de yaşayan gençlerimiz için, onlara güvenli bir gelecek yaratmak ve toplumsal hayat katmak amacıyla spor başta olmak üzere, kültür ve sanat alanları yaratacağız.

- Bu röportajı Maçka Parkı'nda yapıyoruz. Şişlililerin soluk alabildiği bir yer burası…

Şişli yeşil alanı çok az olan bir ilçe. 39 ilçe içinde 38. sırada. Son sırada ise Bağcılar var. Bu yapılanma sürecinde hem parkları, bahçeleri hem ibadet yerlerini hem yaşam alanlarını kolaylaştıracak sosyal tesislerin oluşmasını sağlayacağız.

'ŞİŞLİ'NİN MALLARINI GERİ ALMA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİM'

- Mevcut Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün başlattığı Şişli'nin mallarını geri alma mücadelesini devam ettireceğinizi söylüyorsunuz. Biraz açar mısınız bu konuyu? Bu mallar kimlere, neden ve nasıl verildi?

Hayri Bey göreve geldiğinde bir süre içerisinde fark etmiş ki, Şişli Belediyesi'ne ait 9 adet taşınmaz önceki belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurmuş olduğu vakıfa 1 TL karşılığında devredilmiş. Hayri Bey bununla ilgili bir hukuksal mücadele başlattı ve teker teker de kazanıyor. Bilgi Üniversitesi'ne verileni kazandılar.

Şişli Belediyesi'nin Esentepe'deki eski binasıyla birlikte toplamda 9 adet taşınmaz ile ilgili dava açtı. Sayın Hayri İnönü "Temiz Şişli" mücadelesini, partimin Şişli Belediye Başkan adayı olarak görevlendirmesiyle birlikte bana devretti. Hayri Bey'in açtığı yolda bu mücadeleyi devam ettireceğim. Şişli'nin malları dediğimiz, Şişli Belediyesi'nin vatandaşlarımızın vergisiyle alınan mallardır. Bu hukuki bir süreçtir. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

- Hukuki süreç şu an hangi aşamada?

Davaların birisini Yargıtay onadı, diğerlerinin yargı süreci sonuçlanmadı. Yerel mahkemelerde Belediye Başkanımız Hayri İnönü açtığı davaları kazandı.

Şişli şu anda bir borç yükü altında. Oysa taşınmazlarının tamamı eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurmuş olduğu vakfa 1 TL bedelle devredilmiş.

'ÇÖP KRİZİ MANİPÜLE EDİLDİ'

- Bir süre önce Şişli'de grev oldu ve bir çöp krizi yaşandı. Tam da CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in size destek için geldiği günlerde oldu bu olay…

Bu sorunda bizim yerel yönetici arkadaşlarımızın bir nebze de olsa hatası bulunmaktadır. Ücretleri zamanında ödemek gerekir. Ama bu sadece bir ücret alıp vermekle ilgili değil. Bu olay manipüle edildi. Ve bu manipülasyon yüzünden Şişli halkı 2-3 gün mağdur edildi.

© AA / Cem Öksüz Erdoğan: CHP çöp demektir

Ben göreve geldiğim günden itibaren bu sorunu rahatlıkla çözeceğim.

Yurttaşlarımız büyük çoğunlukla yaşananların farkında. Birileri bunu manipüle etti. Ben sokaktayım. Şişli halkı bununla ilgili olarak bize, "o iş manipülasyon, o işi birileri kurcaladı, karıştırdı" demektedir.

'AKP ve DSP'NİN ALDIĞI OYDAN FAZLASINI ALACAĞIZ'

- Çok sayıda anket açıklanıyor…

Anket şirketlerine güvenilirlik son derece düşük. Bunların bir kısmına anket şirketi demek için bin şahit lazım. Anketler iki türlü yapılıyor. Bir yüz yüze bir de telefonla. Ne kadar denek üzerinden yaptığınıza da bağlı. Biz kendi yaptığımız ankette AKP ve DSP'nin açık ara önündeyiz. Benim kendi yaptığım anket çok daha kıymetli, çünkü şu anda dolaşmadığım yer kalmadı. Çok ciddi bir teveccühün bize yönelik olduğunu görüyorum.

- Son olarak neler belirtmek istersiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ittifak yaptı. Ben bu ittifakın adayıyım.

Şişli'de siyasi yapı olarak Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir yapıdır. Şişli halkı bilinçli, birikimli, çağdaş, laik bir halktır. Ortak yaşamın ne kadar önemli olduğunu bilen bir halktır. Ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. 31 Mart akşamı itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarışı göğüsleyeceğiz ve AKP ile DSP adayının aldığı oydan fazla oy alacağız.

© AA / Ali Atmaca Erdoğan: Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış bir zatın aday gösterilmesi, en büyük saygısızlıktır

Şişli halkına bir söz verdim. Çekirdek ailem olmak üzere, yakın akrabam, eşim dostum Şişli'de zenginleşmeyecek.

Şişli'nin mallarının yeniden Şişli halkına kazandırılması için sözüm var. Bu ülkede birileri de cesaretli olsun. Rahmetli İsmet İnönü'nün dediği gibi, "Namuslular da namussuzlar kadar cesaretli olsun". Şişli halkına layık olmaya çalışacağım. Sosyal, demokrat ve toplumcu bir belediyecilik anlayışıyla onların önüne çıkacağım. Sosyal alanlarda çalışma yapacağım. Şişli'de yaşayan yurttaşlarımızın yaşamına dokunan projelerimizi uygulayacağım.