'Yavaş ve Özkaseki arasındaki fark kapanmıyor, Ankara'da AK Parti'ye en fazla tepki OSTİM'den geliyor'

Cumhuriyet'te yer alan haberde Ankara'da AK Partili Mehmet Özhaseki ve CHP'li Mansur Yavaş arasında geçen başkanlık yarışına dair kulis bilgilerine yer verildi. Özhaseki ile Yavaş arasındaki puan farkının kapanmadığı, AK Parti'ye en büyük tepkinin ise Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nden (OSTİM) geldiği ifade edildi.

Cumhuriyet'te Selda Güneysu'nun imzasıyla yayımlanan ve kulislere dayandırılan haberde "Seçimlere 12 gün kala Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'nin oyları arasındaki farkın 'kapanmadığı' belirtiliyor" ifadesini kullandı.

"AKP Ankara'da ‘ekonomi' farkını kapatamıyor" başlığıyla yayımlanan haber, şöyle devam etti:

© Fotoğraf : Twiter Özhaseki, kendi videosuna neden erişim engeli getirttiğini anlattı

"Bu durumun en önemli nedeninin 'ekonomik göstergeler' olduğu belirtilirken, Ankara'da AKP ve MHP'ye en fazla tepkinin de sanayi bölgesi olan OSTİM'den geldiği ifade ediliyor.

'BU ÇÖZÜLME MHP'NİN OYUNU ARTIRIYOR'

Burada pek çok işyerinin kapatılmasından ötürü işçi çıkarmalarının yaşandığına ve işsiz kalan kesimde AKP'ye büyük tepki olduğuna dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sahaya inmesiyle birlikte farkın azaldığı ancak yüzde 3'lük kesimin 'Özhaseki'nin adaylığı ile ilgili hâlâ ikna olamadığı' belirtiliyor. Türkiye genelinde ise 'AKP'nin oylarında çözülmelerin olduğu, bu çözülmenin de MHP'nin oyunu artırdığı' vurgulanıyor.

'Cumhur İttifakı sayesinde yerel seçimlerde de oy geçişkenliğinin önüne set çekildiği' ifade edilirken, MHP'nin oylarındaki artışın da seçim gecesi 'ittifak yapılmayan illerde gözlenebileceği' kaydediliyor. MHP'nin özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki bazı kentlerde, 'AKP'li belediyelerden birkaçını kendi bünyesine katabileceği' kaydediliyor."

© AFP 2018 / Adem Altan EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı

Cumhuriyet'te Emine Kaplan'ın imzasıyla yayımlanan haberde de AK Parti kulislerinde konuşulanlara yer verildi. Partinin son yaptırdığı anketlerde yüzde 40'ın üzerine çıkamadığı kaydedilen haberde şu iddiaya da yer verildi:

"Partinin kendi seçmeni birçok il ve ilçede ittifak nedeniyle MHP'ye kayıyor. Partinin oyları düşerken, MHP'nin oyları yükseliyor. Yüzde 52 hedefi çok zor: 24 Haziran seçimine giden süreçte olduğu gibi yerel seçime gidilirken de bazı söylemlerde ve seçim stratejisinde hatalı durumlar var. ‘Beka' söylemini, MHP'nin tabanında tuttu, ancak partinin kendi seçmen kitlesinde çok büyük bir yansıması olmuyor.

Seçmenin birinci önceliğini yaşadığı ekonomik sıkıntılar oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçim için hedef olarak koyduğu 24 Haziran seçimlerinde alınan yüzde 52'lik oy oranına ulaşılması mümkün gözükmüyor. Cumhur İttifakı'nın yüzde 49'un üzerine oy alması büyük bir başarı olur."