MHP'li Birtürk: Zeybekci'nin Denizli'den gitmiş olması sahayı olumsuz etkiliyor

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, "Nihat Zeybekci'nin Denizli'den gitmiş olması sahayı olumsuz etkiliyor" dedi. Birtürk, partisinin iki ilçeyi alacağını söyledi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Akdeniz'de adayların kaderi ötekine dayalı" başlığıyla yayımlanan yazısında seçim havasının en az hissedildiği yerlerden birinin Denizli olduğunu söyledi.

Sarıkaya, şunları kaydetti:

'DENİZLİ'DE HER ADAY KENDİNİ HOROZ BİLİYOR'

‘Seçimin havasının en az hissedildiği yerlerden biri de Denizli.

Kayseri'den Mehmet Özhaseki'nin Ankara'ya aday olarak gönderilmesi hangi etkiyi yaptıysa, Denizli'den Nihat Zeybekci'nin İzmir'e gönderilmesi de aynısını yaratmış.

AK Parti Denizli teşkilatı, bugüne kadar tüm seçimlerinde etken olan Zeybekci'yi göndererek sanki evden gelin göndermiş havasına bürünmüş.

Denizli'de kiminle konuşsam, ‘iki aday da baş başa gidiyor' iddiasını dile getirdi.

Sözünü ettikleri, Cumhur İttifakı'nın mevcut AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Millet İttifakının DYP kökenli, iki dönem MHP'den Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, eski Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Bahtiyar…

Cumhur İttifakı merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi'de AK Parti'den aday çıkarırken, Millet İttifakı ikisini de CHP'den gösterdi; Merkezefendi'de kadın aday Şeniz Doğan'ı çıkardı.

MHP ise Denizli'de adayını ilk açıklayan olmuş, ittifak oluşunca geri çekmiş.

CHP'nin 1989-1999 arası 10 yıl elinde tuttuğu Denizli'de o tarihten bu yana sağ partiler hakim olmuş.

Millet İttifakı da bu nedenle iki ilçeyi CHP'ye bırakıp, Büyükşehir'de İYİ Parti adayını destekleme kararı almış.

© AFP 2018 / Adem Altan EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı

Görüşünü açıklamayan kararsızların yoğun olduğu kentte, ekonomi hem kent hem de kırsalda etkili olmuş.

'ÇİFTE KAVRULMUŞ KORKORDOTA MAĞDURU'

Denizli'nin kırsalında ise üzerine bir de şirketlerin konkordota ilanı eklenmiş; leblebi üreticisi çifte kavurulmuş.

Bunun en açık görüldüğü yerlerden biri de Türkiye'nin leblebilik nohudunu üreten, hatta Çorum'un ihtiyacını da karşılayan Serinhisar ilçesi.

Leblebi üreticisi Şevket Gemi, üreticiden bu yıl 10 liradan alış yaptıkları ve üzerine maliyetleri koyduktan sonra 15 liradan sattıklarını belirtti.

Ancak ithal nohudun girmesiyle fiyatın yarıya düştüğünü ve maliyetin 10 liraya indiğini belirtti ve ‘Üretici bir daha nohut ekmez, çünkü 5 liraya mal etmesinin imkanı yok' öngörüsünde bulundu.

Bu aşamada Serinhisar da dahil olmak üzere çevredeki üreticilerin yaşadığı önemli sıkıntıyı da şöyle aktardı:

© AA / Arşiv İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde

‘Bazı şirketler ihraç için mal alıyordu. Karşılığında da parasını banka aracılığıyla yolluyordu. Malı verip parasını aldığımız için sorun yoktu. Ancak bu şirketlerin bazıları konkordato ilan etti. Bizler de nasıl olsa paramızı aldık faturaya falan bakmadık, talep de etmedik. Fatura kesilmediği için şirket kayıtlarında bize para gönderilmiş, ama mal gelmemiş gibi görünüyormuş. Miktarı da az değil, bir milyon liraya yakın olanlar bunlar. Kayyum da haklı olarak bizlerden faturayı görmek istiyor; ya malı gönderin ya da parayı verin diye bastırıyor. Birçoğumuzun tarlasına tedbir konuldu. Kayyum da malı verdiğimizi biliyor ama elde belge olmayınca o da kanuna göre davranıyor. Bir çözüm bekliyoruz. Yoksa tarlalara haciz gelecek.'

Denizli'nin ünlü helvacısı Necip Helvacı da elbise satan Adem Alçı da Babadağlılar Çarşısı'nda tekstil ürünleri satan Çiğdem Ünlü de aynı noktaya işaret etti, ‘Satışlar düştü, girdiler ve kiralar arttı; eskiden ürünün bereketi vardı, o kayboldu' dedi.

'KARARSIZLAR BELİRLER'

AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yılda 34, son bir yılda ise 3 kez geldiğini belirterek söze girdi.

Tekstil, turizm ve mermer alanındaki önemini anımsattı; büyük tekstil fabrikalarının kentteki etkinliğine dikkat çekti ve ekonomide yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Son gelişmelerin seçmendeki kararsız sayısını arttırdığının da altını çizdi.

‘Bize ilk talep iş ve ekonomi olmuyor' diyen Filiz, Erdoğan ile Büyükşehir Başkanı ve adayları Osman Zilan'a güvenin olumsuzluğu yok ettiğini söyledi; çiftçiye yapılacak desteklerden bahsetti.

Rakiplerinin Suriyelilere ilişkin tepkilerini anımsatıp, ‘Ağır işte çalışanların neredeyse hepsi Suriyeli' anımsatması yaptı.

‘Ülkücü hareketin' bilinen önemli isimlerinden MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, Denizli'nin partisi açısından önemli bir yer olduğunu vurgulayıp ekledi:

‘Bizden kim ayrıldıysa ilk propagandasına buradan başlattı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, ilk çıkışında Koray Aydın, ardından Meral Akşener ilk mitinglerini burada yaptılar.'

Toplam 20 belediyeden ikisinin MHP'de olduğunu belirten Birtürk, buna karşın MHP liderinin sözüne bir olumsuzluk getirmemek için var gücüyle çalıştığını söyledi; bazı eleştirilerden de geri durmadı.

‘Nihat Zeybekci'nin Denizli'den gitmiş olması sahayı olumsuz etkiliyor' dedi ve MHP'nin iki ilçeyi alacağını söyledi.

Millet İttifakı ise seçime daha yoğun asılıyor."