Kayıt
09:07 20 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Necip Filiz - Cafer Birtürk

    MHP'li Birtürk: Zeybekci'nin Denizli'den gitmiş olması sahayı olumsuz etkiliyor

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (755)
    0 0 0

    MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, "Nihat Zeybekci'nin Denizli'den gitmiş olması sahayı olumsuz etkiliyor" dedi. Birtürk, partisinin iki ilçeyi alacağını söyledi.

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Akdeniz'de adayların kaderi ötekine dayalı" başlığıyla yayımlanan yazısında seçim havasının en az hissedildiği yerlerden birinin Denizli olduğunu söyledi.

    Sarıkaya, şunları kaydetti:

    'DENİZLİ'DE HER ADAY KENDİNİ HOROZ BİLİYOR'

    ‘Seçimin havasının en az hissedildiği yerlerden biri de Denizli.

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : İHA
    Zeybekci: İzmir'in sorunu yaşam tarzı değil yaşam kalitesi
    Kayseri'den Mehmet Özhaseki'nin Ankara'ya aday olarak gönderilmesi hangi etkiyi yaptıysa, Denizli'den Nihat Zeybekci'nin İzmir'e gönderilmesi de aynısını yaratmış.

    AK Parti Denizli teşkilatı, bugüne kadar tüm seçimlerinde etken olan Zeybekci'yi göndererek sanki evden gelin göndermiş havasına bürünmüş.

    Denizli'de kiminle konuşsam, ‘iki aday da baş başa gidiyor' iddiasını dile getirdi.

    Sözünü ettikleri, Cumhur İttifakı'nın mevcut AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Millet İttifakının DYP kökenli, iki dönem MHP'den Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, eski Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Bahtiyar…

    Cumhur İttifakı merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi'de AK Parti'den aday çıkarırken, Millet İttifakı ikisini de CHP'den gösterdi; Merkezefendi'de kadın aday Şeniz Doğan'ı çıkardı.

    MHP ise Denizli'de adayını ilk açıklayan olmuş, ittifak oluşunca geri çekmiş.

    CHP'nin 1989-1999 arası 10 yıl elinde tuttuğu Denizli'de o tarihten bu yana sağ partiler hakim olmuş.

    Millet İttifakı da bu nedenle iki ilçeyi CHP'ye bırakıp, Büyükşehir'de İYİ Parti adayını destekleme kararı almış.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
    EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı
    Görüşünü açıklamayan kararsızların yoğun olduğu kentte, ekonomi hem kent hem de kırsalda etkili olmuş.

    'ÇİFTE KAVRULMUŞ KORKORDOTA MAĞDURU'

    Denizli'nin kırsalında ise üzerine bir de şirketlerin konkordota ilanı eklenmiş; leblebi üreticisi çifte kavurulmuş.

    Bunun en açık görüldüğü yerlerden biri de Türkiye'nin leblebilik nohudunu üreten, hatta Çorum'un ihtiyacını da karşılayan Serinhisar ilçesi.

    Leblebi üreticisi Şevket Gemi, üreticiden bu yıl 10 liradan alış yaptıkları ve üzerine maliyetleri koyduktan sonra 15 liradan sattıklarını belirtti.

    Ancak ithal nohudun girmesiyle fiyatın yarıya düştüğünü ve maliyetin 10 liraya indiğini belirtti ve ‘Üretici bir daha nohut ekmez, çünkü 5 liraya mal etmesinin imkanı yok' öngörüsünde bulundu.

    Bu aşamada Serinhisar da dahil olmak üzere çevredeki üreticilerin yaşadığı önemli sıkıntıyı da şöyle aktardı:

    Oy pusulası-seçim
    © AA / Arşiv
    İstanbul için yeni anket: İmamoğlu 1 puan önde
    ‘Bazı şirketler ihraç için mal alıyordu. Karşılığında da parasını banka aracılığıyla yolluyordu. Malı verip parasını aldığımız için sorun yoktu. Ancak bu şirketlerin bazıları konkordato ilan etti. Bizler de nasıl olsa paramızı aldık faturaya falan bakmadık, talep de etmedik. Fatura kesilmediği için şirket kayıtlarında bize para gönderilmiş, ama mal gelmemiş gibi görünüyormuş. Miktarı da az değil, bir milyon liraya yakın olanlar bunlar. Kayyum da haklı olarak bizlerden faturayı görmek istiyor; ya malı gönderin ya da parayı verin diye bastırıyor. Birçoğumuzun tarlasına tedbir konuldu. Kayyum da malı verdiğimizi biliyor ama elde belge olmayınca o da kanuna göre davranıyor. Bir çözüm bekliyoruz. Yoksa tarlalara haciz gelecek.'

    Denizli'nin ünlü helvacısı Necip Helvacı da elbise satan Adem Alçı da Babadağlılar Çarşısı'nda tekstil ürünleri satan Çiğdem Ünlü de aynı noktaya işaret etti, ‘Satışlar düştü, girdiler ve kiralar arttı; eskiden ürünün bereketi vardı, o kayboldu' dedi.

    'KARARSIZLAR BELİRLER'

    AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yılda 34, son bir yılda ise 3 kez geldiğini belirterek söze girdi.

    Tekstil, turizm ve mermer alanındaki önemini anımsattı; büyük tekstil fabrikalarının kentteki etkinliğine dikkat çekti ve ekonomide yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

    Son gelişmelerin seçmendeki kararsız sayısını arttırdığının da altını çizdi.

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    ORC'den İstanbul'un ilçelerine özel anket
    ‘Bize ilk talep iş ve ekonomi olmuyor' diyen Filiz, Erdoğan ile Büyükşehir Başkanı ve adayları Osman Zilan'a güvenin olumsuzluğu yok ettiğini söyledi; çiftçiye yapılacak desteklerden bahsetti.

    Rakiplerinin Suriyelilere ilişkin tepkilerini anımsatıp, ‘Ağır işte çalışanların neredeyse hepsi Suriyeli' anımsatması yaptı.

    ‘Ülkücü hareketin' bilinen önemli isimlerinden MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, Denizli'nin partisi açısından önemli bir yer olduğunu vurgulayıp ekledi:

    ‘Bizden kim ayrıldıysa ilk propagandasına buradan başlattı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, ilk çıkışında Koray Aydın, ardından Meral Akşener ilk mitinglerini burada yaptılar.'

    Toplam 20 belediyeden ikisinin MHP'de olduğunu belirten Birtürk, buna karşın MHP liderinin sözüne bir olumsuzluk getirmemek için var gücüyle çalıştığını söyledi; bazı eleştirilerden de geri durmadı.

    ‘Nihat Zeybekci'nin Denizli'den gitmiş olması sahayı olumsuz etkiliyor' dedi ve MHP'nin iki ilçeyi alacağını söyledi.

    Millet İttifakı ise seçime daha yoğun asılıyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (755)
    Etiketler:
    gelin, Olumsuz, Saha, aday, belediye, yerel seçim, Denizli Belediyesi, MHP, AK Parti, Necip Filiz, Cafer Birtürk, Denizli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    İran’ın 'cüceler köyü': Makhunik
    Karikatür
    Bolton'dan Ankara'ya: S-400 büyük sorun
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet