Beylikdüzü'nde 22 kişi 'CHP üst sıralara HDP'lileri koydu, İYİ Parti'ye hak ettiği değer verilmiyor' diyerek istifa etti

Sabah'ta Erhan Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP listelerinde, HDP meclis üyesi adayları, FETÖ'nün belediye başkanları cirit atıyor. Kimin kimi desteklediği belli değil. Milletin karşısına cilayla maskeyle çıkıp asıl ortaklıklarını gizlemeye çalıştılar" ifadesi hatırlatıldı.
Haber şöyle devam etti:
'KAFTANCIOĞLU TALİMATI'
Sabah'a zehir zemberek açıklamalarda bulunan Tayfun Ünlü, istifaların perde arkasındaki gerçek nedeninin CHP-İYİ Parti ittifakına gölge düşen hamlelerden kaynaklandığına değindi. Ünlü, 'İttifak görüşmelerinde CHP listesinde 3 İYİ Partili arkadaşımıza seçilebilecek sıralamadan yer verilecekti. Ancak HDP'li birini 7. sıraya koymayı tercih eden CHP, bizden birini 10., diğer ikisini de seçilmesi imkansız 20 ve 24. sıraya koydu' diyerek tepkisini gösterdi.
Ünlü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun her ilçede en az 1 HDP'liyi seçilebilecek meclis üyeliği sıralamasına yazdırma talimatı verdiğini öne sürdü."
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