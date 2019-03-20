Beylikdüzü'nde 22 kişi 'CHP üst sıralara HDP'lileri koydu, İYİ Parti'ye hak ettiği değer verilmiyor' diyerek istifa etti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 22 İYİ Partili, belediye meclis üyesi listesinde HDP'li adayların üst sıralara yazılmasına tepki gösterdi. İstifa eden gruptan "HDP'li birini 7. sıraya koymayı tercih eden CHP, bizden birini 10., diğer ikisini de seçilmesi imkansız 20 ve 24. sıraya koydu" açıklaması geldi.

Sabah'ta Erhan Öztürk'ün imzasıyla yayımlanan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP listelerinde, HDP meclis üyesi adayları, FETÖ'nün belediye başkanları cirit atıyor. Kimin kimi desteklediği belli değil. Milletin karşısına cilayla maskeyle çıkıp asıl ortaklıklarını gizlemeye çalıştılar" ifadesi hatırlatıldı.

Haber şöyle devam etti:

"CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı meclis üyesi listesinde HDP'li adayların üst sıralara yazılması İYİ Parti'yi karıştırdı. İsyan bayrağı çeken ve aralarında başkan yardımcıları, Sinan Hoşgönül, Onur Beyaztaş ve Nurcan Fındık ve ilçe sekreteri Tayfun Ünlü'nün de bulunduğu 22 kişilik ekip 'Biz ülkücüyüz, HDP'nin alt sırasında temsilcimizin adının olması İYİ Parti'ye hak ettiği değerin verilmediğini gösterir' diyerek toplu istifalarını sundu.

'KAFTANCIOĞLU TALİMATI'



Sabah'a zehir zemberek açıklamalarda bulunan Tayfun Ünlü, istifaların perde arkasındaki gerçek nedeninin CHP-İYİ Parti ittifakına gölge düşen hamlelerden kaynaklandığına değindi. Ünlü, 'İttifak görüşmelerinde CHP listesinde 3 İYİ Partili arkadaşımıza seçilebilecek sıralamadan yer verilecekti. Ancak HDP'li birini 7. sıraya koymayı tercih eden CHP, bizden birini 10., diğer ikisini de seçilmesi imkansız 20 ve 24. sıraya koydu' diyerek tepkisini gösterdi.

Ünlü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun her ilçede en az 1 HDP'liyi seçilebilecek meclis üyeliği sıralamasına yazdırma talimatı verdiğini öne sürdü."