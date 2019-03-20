Soyer: Brüksel'e İzmir ofisi açacağız

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Tunç Soyer, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu.

Mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun da kendisine destek verdiğini ifade eden Soyer, "Yani en son genel başkanımız geldiğinde Aziz başkanla birlikte 6 noktaya gittik. Aziz Bey bize destek veriyor ve bundan da çok mutluyum” dedi.

Selvi'nin, Soyer'in açıklamalarına da yer verdiği yazısı şöyle devam etti:

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"Adaylığı gündeme geldiğinde babası Nurettin Soyer üzerinden eleştirilere maruz kalmıştı. Erdoğanİzmir mitinginde bu konuya değinmedi. Tunç Soyer babasıyla ilgili tartışmaların geride kaldığını düşünüyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunç Soyer'in HDP'li Sur Belediyesi'yle ilgili açıklamasını gündemden düşürmüyor. O nedenle Soyer'e Sur'la ilgili açıklamasını sormasam olmazdı.

'Seferihisar Belediyesi olarak Sur'la kardeş belediye ilişkimiz oldu' diye anlatmaya başladı. Kardeş şehir olma teklifi Sur'dan gelmiş. 'Çok güzel yürüdü. Çocuklarımız birlikte futbol oynadı, beraber konser yaptılar, tiyatro izlediler. Bir gün kalktık, Sur'a kayyım atanmış. Ben de o gün hemen Konak Meydanı'na gidip basın açıklaması yaptım. Kayyıma itiraz ettim. Benim yaptığım itiraz odur, tepki de odur' diye anlattı.

Çok sert bir giriş olduğunun farkındayım ama seçim kampanyası bu tartışmalar üzerinden yürüyor. Tunç Soyer'le Kadifekale'den denizi seyrederken bir yandan da İzmir'i konuştuk. İzmir'i yönetmeye talip biri olarak önceliklerini sordum. 'Ulaşım, trafik, katı atık, çöp, yolların bozukluğu ve Körfez' diye sıraladı.

AMERİKA'YA BÜRO



Soyer, İzmir'i tanıtmak için Brüksel'e ofis açacağını söylemişti. 'Açacak mısınız?' diye sordum. 'Evet, Brüksel'e İzmir ofisi açacağız. Amerika'yı da düşünmek lazım. Washington olabilir. Asıl işimiz İzmir'i tanıtmak. Bu şehir tanınmıyor. Biz bu topraklarda derya içinde olup deryayı bilmeyen balıklar gibi yaşıyoruz. Tanıtmaya çok ihtiyacımız var' diye karşılık verdi.

CUMHURBAŞKANI İLE İLİŞKİLER



Söz sıra İzmir'in turizmden aldığı paya geldi. Bir dünya incisi olan İzmir, turizmden yeterli payı alamıyor. Tunç Soyer, 'İzmir'le ilgili çok projelerimiz var'diyor. İzmir'i sadece denizi, kumu ile değil, aynı zamanda gastronomi, spor, kültür, sanat ve tarihiyle birlikte bir paket olarak ayağa kaldıracağını söylüyor. 'İzmir'in turizm potansiyelini şaha kaldıracağız' diyor.

Tabii bunları yaparken merkezi hükümetin de desteğine ihtiyaç duyacak. O nedenle, 'Seçilirseniz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek misiniz?' diye sordum.

‘Tabii ki. Biz kavga etmeye gitmiyoruz. İzmir'i Türkiye'nin gurur duyacağı vilayetlerden biri yapmaya talibiz. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'yle, devletimizle çok güçlü bağımız olsun istiyoruz' diye cevap verdi.

İzmirliler Tunç Soyer'e 'sakin güç' diyorlarmış ama ben tam aksine çok hareketli birini gördüm."