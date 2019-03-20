'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' diyen Akit TV muhabirine tehdit soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; 'Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' şekindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı" açıklamasını yaptı.

© Fotoğraf : Twitter Akit TV sunucusu: Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor

Akit TV sunucusu Mehmet Özmen, müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi'nden yaptığı yayında toplumun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun idamını istediğini öne sürmüştü.

Özmen, "Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki, taktir yine kamuoyunun. Sonuçta PKK törer örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne kol kanat geren, bu topraklara ihanet eden her bir vatandaşın işte bu darağacında idam edilmesi gereken isimler bugün bile. Ama maalesef 2004 tarihinde idam Türkiye'de kaldırıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Akit TV sunucusu: Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyorhttps://t.co/THwY9vTYrt pic.twitter.com/pLyUT3sZro — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 19, 2019

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayarak, "Akit TV'nin ipini elinde tutana sesleniyoruz: Tehditlerinizden korkmuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.