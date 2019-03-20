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10:42 20 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Yavaş: 'Seçilse bile çalıştırmayız' diyorlar

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (758)
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    Sahte senet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Çekilme olmaz da şunu yapmaya çalışıyorlar; seçilse bile çalıştırmayız. Ama sokakta tamamen tersine döndü bu iş" dedi. Yavaş, tepki çeken 'HDP'liler rehabilite edilmeli' sözleri için "Dilim sürçmüş olabilir" ifadesini kullandı.

    Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Yavaş çağrısı: Adamda her türlü yolsuzluk var, çık adayının karıştığı işleri izah et
    Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yargının Yavaş'la ilgili kararı kenara konulacak bir şey değil. Bu seçime böyle girebilse dahi seçimden sonra çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi Ankaralı hemşehrimizi de ödetme durumuna düşürür" sözleri hatırlatılması üzerine, "Erdoğan en azından bana bir sorsaydı" dedi.

    Yavaş, "Basının bu şekilde iddialarda bulunması Allah'ın da gücüne gider" dedi.

    Ankara'da duvarlara 'Her biji Mansur' yazılarını yazanlardan Ankara adına hesap soracağını söyleyen Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'ÖNCE YARGISIZ İNFAZI BASINDA YAPTILAR ŞİMDİ YARGI KISMINA GELDİ'

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
    A Haber: Mansur Yavaş'a müstehcen görüntü bulundurmaktan soruşturma açıldı
    - Birisi bana ödemesi gereken paraya karşılık bana senet verdi, senet sahte çıktı. Ben gittim bunu mahkemeye verdim. Bana şantaj yaptığı için ceza verildi.Avukatlık işimiz vardı, büyük şirketin avukatıyım bu arkadaş da o şirketin aracısı olarak girmiş. Avukatlık ücreti karşılığı şirketin bana ödemesi gereken bir para var. Bu arkadaş da 'Mansur Yavaş'a ödeyeceğim' diyerek parayla kaçtı. Bana sahte senet verdiğini ben ispatladım ve o kişi ceza aldı. Ben neden o senedi sahte vereyim? Kamuoyunda bilinen bir imajım var, götürüp bile bile sahte senetle iş yapar mı? Bu şahsı şikayet eden benim. Bu şahsın bilgisayarında müstehcen görüntüler var. Benim işlediğim suçu zamanında bildirmedi diye bir ifadede bulundu.

    — Bazı kanallar Mansur Yavaş'ın bilgisayarında müstehcen görüntüler var diye yayınlıyorlar. Ben bir şey diyemiyorum gerçekten. Herhalde rakibi zayıf buldular, hepsi sıraya girdi. İki kişinin arasındaki yargılama kimi ilgilendirir bu kadar?

    — Önce yargısız infazı basında yaptılar, şimdi yargı kısmına geldi. Savcılık soruşturma başlatmadan onların verdiği dilekçe bazı basın organlarında konuşuluyor. Bunu bir yerden hatırlıyoruz değil mi. İş neye döndü biliyor musunuz tekzibimiz pinpon topu gibi geri dönüyor.

    'ERDOĞAN EN AZINDAN BANA BİR SORSA'

    — (Erdoğan'ın kayyum iması) Benimle ilgili açılmış hiçbir soruşturma yok. Erdoğan en azından bana bir sorsa. Basının bu şekilde iddialarda bulunması Allah'ın da gücüne gider.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli: Mansur Yavaş adaylıktan çekilmeli
    - 'Her biji Mansur' diye duvarlara yazı yazanlardan Ankara adına hesap soracağım.

    — HDP'ye oy veren seçmene bu kadar yüklenmek yersiz. Bunlar yarın öbür gün başka bir partiye de oy verebilir diyorum. Ben HDP'nin oylarıyla değil 6 milyonun Ankaralının oyuyla seçileceğim. Neden sizin oylarınızla seçileyim? HDP'ye oy veren seçmen yarın MHP'ye bile oy verebilir. Siz bunları vatan haini olarak gösteremezsiniz diyorum. 'HDP'liler rehabilite edilmeli' derken dilim sürçmüş olabilir.

    — Altaylı'nın bence cep telefonu yok. Benim yargılattığım insan Fatih Altaylı'ya mesaj atıyor, bana soru sordurtuyor. Ayrıca duvarlara yazı yazdığı için zannedersiniz ki hepsi yan yana agelmiş ateş etmek için bekliyor ama ben hepsine yanıt verdim.

    '10 PUANDAN FAZLA FARK OLACAK, KAZANACAĞIM'

    — 10 puandan fazla fark olacak, kazanacağım. Şu yapılanlara bakılırsa aklı başında kimse bunu yapmaz.

    Bi De Bunu Dinle
    MAK Danışmanlık: Ankara'da Mansur Yavaş önde, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 15 puanlık farkı 5'e kadar düşürdü
    - (Sandık güvenliği) Geçen seçim olanları unutmadım. Buradan bir ders çıkarıyoruz. Durumun muhakemesine rakipten başlanmaz. Onların ne yaptığından çok bizim yapamadığımız önemlidir. Son yaşananlardan sonra baktım ki Ankara'nın seçmeni sandık başından ayrılmayacak. 2-3 saat içerisinde tüm ıslak imzalar elimizde olacak. Halkla paylaşacağız.

    — Fakir fukara fon ortaya çıktıktan sonra, yardım yapanlar yardım yapamaz hale geldi. Biz yardım yapmak isteyenleri, yardım alanlarla bir şekilde organizasyonla buluşturacağız.

    — (Mehmet Özhaseki'nin FETÖ ziyareti' iddiaları) FETÖ ile bağı var. 40 kişi birden yurt dışına gideceksiniz, 39'u ya kaçak ya mahkum olacak 1 kişi kalacak. Bunu sorduğunuz için söyledim. Bugüne kadar FETÖ'cüdür demedim.

    — Rakibim kapalı salon toplantılarıyla götürüyor, vatandaşın içine çıksa, vatandaşın ihtiyacını görecek.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (758)
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