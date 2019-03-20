Denizli'de 5.5'lik deprem: Acıpayam'da eğitime bir gün ara verildi

Denizli Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege Bölgesi ile Güney Marmara'daki illerde hissedildi. Depremin ardından bölgede 4.2, 4.5 ve 4.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Acıpayam Belediye Başkanı Şevkan, depremde can kaybı ve yaralı olmadığını belirtti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11.3 kilometre olduğunu duyurdu.

Deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.

Depremin adından bölgede 09.38'de 4,8, 09.41'de 4,5, 09,52'de de 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Bölgede 2,1 ile 4,8 arasında değişen 9 artçı sarsıntı meydana geldi.

Bölgedeki fay hattının devam eden hareketliliği takip ediliyor. Acıpayam ve çevre yerleşim birimlerinde ekipler hasar tespit çalışması yapıyor.

ÖNCESİNDE 18 SARSINTI

AFAD verilerine göre, Acıpayam'da sabah 04.02'den itibaren en büyüğü 3,7 olan 18 sarsıntı kaydedilmişti.

​'CAN KAYBI YOK, BAZI BİNALARDA ÇATLAK OLUŞTU'

NTV'ye konuşan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı ve yaralımız yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. "Şu anda bize yansıyan hayati anlamda bir olumsuzluk ve sıkıntı yok" diyen Zolan, "Birkaç evle ilgili hususlar var, ekiplerimiz ilgileniyor" dedi.