Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralı

Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda PKK'lılarca önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybederken, 1 asker yaralandı.

Cizre Asayiş Komutanlığı'na bağlı birliklerin Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında PKK'lılara yönelik 'Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler bölgeye gelen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer askerin tedavisi sürüyor.