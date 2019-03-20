Akar, Hakurk saldırısının detaylarını açıkladı: Hainler hem hafif silah hem el bombası hem roket kullandı

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Şırnak'taki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Olumsuz hava şartlarından faydalanmaya çalışanların üs bölgesine dört koldan sızma girişiminde bulunduğunu belirten Akar, şu bilgileri paylaştı:
"Buna karşı arkadaşlarımız gerçekten övünülecek, gurur duyulacak şekilde tam zamanında olayın farkına vardılar ve gereğini yaptılar. Bu hainler hem hafif silah hem el bombası hem roketleri kullandılar. Bunların yanı sıra gaz bombası da attılar. Bunların hepsine rağmen üs bölgesindeki kahraman Mehmetçik'imiz yapması gerekenleri büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdi. Biri gri listede yer alan olmak üzere 12 teröristi etkisiz hale getirdi. Sızma girişimini akamete uğratma başarısını gösterdi."
'MİLLETİMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda terörle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz ve inşallah en son teröristi de etkisiz hale getirerek vazifemizi tamamlayacağız. Milletimizi bu terör belasından kurtaracağız" değerlendirmesinde bulundu.
'IRAK TOPRAKLARINDAKİ TERÖRİSTLERİN ÜLKEMİZİ TACİZ ETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
Akar, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin ise "Ülkemizin, halkımızın güvenliğine karşı bazı riskler, tehditler, var. Onlarla ilgili daha önce nasıl tedbirler aldıysak yeri ve zamanı geldiğinde benzer tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru teşkil edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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