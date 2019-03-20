İYİ Parti'den yeni klip: 'Herkes için var mı kelepçen?'

İYİ Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında yeni bir klip hazırladı. Klipte yürüyüşe katıldığı için veya sosyal medya paylaşımları nedeniyle sorgulanan gençler işlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerçekleşen 'hapishane' polemiği, uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.

Yerel seçime iki haftadan az bir süre kala İYİ Parti, resmi sosyal medya hesaplarından yeni bir klip paylaştı.

'Daha yeni başlıyorum' isimli klipte yürüyüşe katıldığı için veya sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle sorgulanan gençler işlendi.

Klibe çekilen şarkının sözleri şöyle:

"Gel otur bir konuşalım.

Bak bu kez ben de sakinim.

Elini görünür bir yere koy.

Tüm oyunlarına hakimim.

Bir nefeste çaldın.

Tüm emekleri şahidim.

Ama zilin sesini duydun.

Bak ikinci raund başladı.

Sen deliye çattın oğlum.

Anlatsın arkadaşların.

Tozumu silktim, dişimi sıktım.

Yine çatıldı kaşlarım.

Herkes için var mı kelepçen?

Hesap eder misin?

Yalan sıkan silahların da.

Bir gün biter mermisi.

Direndiğin ben değilim uyan.

Hayatın ta kendisi.

Ben hala yürüyorum.

Bak karşındayım.

İnadına büyüyorum.

Yolun başındayım.

Sakin ol efendi ol.

Gözümde yok ne sağ ne sol.

Benim derdim yarınım.

Geçmişe de sana da yol.

Ne bitmez zehirmiş içindeki.

Düşümden defol.

Bizde sabır çok aslan kahvaltıda yumruk yeriz.

Şimdi hala bıkmadıysan gel yine korkut beni.

Benim derdim hayatım, senin gibi koltuk değil.

Nefretle açtığın delikleri sevgimle tıkıyorum.

Korkuyla ördüğün duvarı dans ederek yıkıyorum.

Sen asansörle inerken ben merdivenden çıkıyorum.

Ben hala yürüyorum.

Bak karşındayım.

İnadına büyüyorum.

Yolun başındayım."