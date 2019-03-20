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13:49 20 Mart 2019
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    Fatih Altaylı

    Altaylı: 'Galiba Mansur Yavaş kazanacak' demeye başladım

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (761)
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kimin kazanacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını belirterek, "Ancak iktidar kanadı Mansur Yavaş için öylesine cansiperane çalışmaya başladı ki, artık 'Galiba Mansur Yavaş kazanacak' demeye başladım" ifadesini kullandı.

    CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddialar ve açılan soruşturmanın Yavaş'a yarayacağını söyleyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Mağduriyet ne kadar artarsa, güçlünün zayıfa yönelik tavrı ne kadar sertleşirse halkın desteği o kadar artıyor" dedi.

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
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    Altaylı, "Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olduğu zaman, ona da benzer suçlamalarla saldırmıştı güçlü olan taraf. Bu saldırı Tayyip Bey'e seçimi kazandırmıştı. Herhalde hatırlıyorlardır" diye yazdı.

    Altaylı'nın Yavaş hakkındaki bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kimin kazanacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Anketlerin büyük bölümü Mansur Yavaş derken, birkaçı da Özhaseki'yi önde gösteriyordu.

    'SALDIRI TAYYİP BEY'E SEÇİMİ KAZANDIRMIŞTI, HERHALDE HATIRLIYORLARDIR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
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    Gazeteci her şeyden haberdardır diye bana soranlara 'Hiçbir fikrim yok' diyordum. Ancak iktidar kanadı Mansur Yavaş için öylesine cansiperane çalışmaya başladı ki, artık 'Galiba Mansur Yavaş kazanacak' demeye başladım.

    Önce seçime kısa süre kala ortaya bir takım iddialar attılar. Sonra da Yavaş hakkında bir soruşturma açıldığı haberleri yayıldı. Çok açık ki, bunlar Mansur Yavaş'a yarayacak şeyler. Mağduriyet ne kadar artarsa, güçlünün zayıfa yönelik tavrı ne kadar sertleşirse halkın desteği o kadar artıyor.

    Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olduğu zaman, ona da benzer suçlamalarla saldırmıştı güçlü olan taraf. Bu saldırı Tayyip Bey'e seçimi kazandırmıştı. Herhalde hatırlıyorlardır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (761)

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    Etiketler:
    Soruşturma, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Fatih Altaylı, Ankara, Türkiye
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