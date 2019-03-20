Duada Atatürk'ün adı anılmadığı için 18 Mart etkinliğini terk eden albay: Herkes haddini hududunu bilecek

Yapılan duada Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmaması üzerine 18 Mart etkinliğini terk eden Albay Önder İrevül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Herkes hakkını hukukunu, haddini hududunu bilecek" dedi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen Çanakkale Zaferi anma etkinliğinde, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül, okunan duada Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmamasına tepki göstermişti.

İrevül, duayı okuyan öğretmenin yanına giderek "Sen Atatürk diye bir adam duydun mu? Neden ona da Fatiha okumadın?" dedikten sonra etkinlikten ayrılmıştı.

© Fotoğraf : Youtube Çanakkale Zaferi etkinliğinde Atatürk'ün adının duada anılmaması üzerine albay salonu terk etti

İrevül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Başta ebedi başkomutanım Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve rahmete kavuşmuş kahraman gazilerimizi 33 yıldır aynı üniformayı giymenin onuruyla saygı ve minnetle anıyorum. Eğer benim bulunduğum mekanda Atatürk'ün adını anmaktan imtina edersen, hele hele Çanakkale Zaferi yıl dönümünde ve şehitleri anarken, yanına gelir gözüne baka baka sorarım; sen Atatürk diye bir adamı duydun mu? Herkes hakkını hukukunu, haddini hududunu bilecek."

'SADECE HARBİYELİYİM'

İrevül, olayın kamuoyunda duyulması sonrası kendisine gelen destek mesajları için de "İnanılmaz mahcup ediyorsunuz. Bir şey yapmadım. Sadece Harbiyeliyim" dedi.